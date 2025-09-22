नई GST दरों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल, इस शहर में एक दिन में बिक गईं 10 करोड़ की गाड़ियां

रुड़की में नवरात्र और जीएसटी दरों में कमी के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आया है। पहले नवरात्र में ही दस करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई शोरूमों पर ग्राहकों की भीड़ रही और बुकिंग के अनुसार डिलीवरी देना मुश्किल हो गया। व्यापारियों को इस तेजी से पिछले महीनों में हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, रुड़की। लंबे समय से सुस्त पड़े ओटोमोबाइल सेक्टर में नवरात्र एवं जीएसटी की कम हुई दरों ने बूम ला दिया है। पहले नवरात्र को ही दस करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। शोरूम संचालक बुकिंग के अनुसार डिलीवरी उपलब्ध नहीं करा सके।

पहले दिन रुड़की शहर में एक अनुमान के मुताबिक 500 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। इस बार मानसून काफी लंबा होने की वजह से इसका बाजार पर असर देखने को मिला है। रुड़की में पहले कांवड़ यात्रा इसके बाद अगस्त माह से लेकर पिछले सप्ताह तक अत्यधिक वर्षा हुई है।

इसी बीच श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो गया। जिसकी वजह से बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही थी। अधिकांश कारोबारी नवरात्र का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को पहले नवरात्र के साथ ही रुड़की शहर में विभिन्न दोपहिया वाहनों के शोरूम पर तो जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी।

अमर होंडा के मालिक राहुल सिंघल ने बताया कि पहले दिन 100 से अधिक दोपहिया वाहन डिलीवर किए गए हैं, जबकि 300 बुकिंग हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरों के कम होने से भी बाजार में बूम आया है। अब इसी तरह से बाजार बना रहे तो पिछले तीन चार माह में जो कारोबार प्रभावित हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाएगी।

वहीं, उत्तराखंड हुंडई के निदेशक शिवम खन्ना ने बताया कि पहले नवरात्र को 10 कारों की डिलीवरी की गई है, जबकि 100 के लगभग कारों की बुकिंग की गई है। किसी ने अष्टमी एवं नवमी को डिलीवरी मांगी हैं तो किसी ने दशहरा, धनतरेस की तारीख दी है।