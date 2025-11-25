Language
    हरिद्वार में नशे के कैप्सूल बेचने वाला मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार, 112 कैप्सूल बरामद

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    हरिद्वार में पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर संचालक को नशे के कैप्सूल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 112 कैप्सूल बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैप्सूल कहां से लाता था और किसे बेचता था।

    संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार)। पुलिस ने रविवार रात नशे के कैप्सूल बेचते मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 112 कैप्सूल बरामद हुए। आरोपित दाबकी गांव स्थित मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल लाकर बेच रहा था।

    कोतवाल राजीव कुमार रौथाण ने बताया कि रविवार रात गश्त के दौरान पुलिस बालावाली तिराहा पहुंची। यहां स्थित वंशिका मेडिकल स्टोर पर खड़े युवक पुलिस टीम को देख निकल गए। मेडिकल स्टोर संचालक अमित कुमार निवासी गोवर्धनपुर मार्ग शेखपुरी ने पुलिस से एक पॉलिथीन छिपाने का प्रयास किया।

    पुलिस ने उससे पॉलिथीन लेकर खोली तो उसमें नशे के कैप्सूल थे। आरोपित ने बताया कि दाबकी गांव स्थित मेडिकल स्टोर से वह कैप्सूल लाकर मुनाफे के लालच में बेचता है। मेडिकल स्टोर संचालक का नाम वह नहीं जानता। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

