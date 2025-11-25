हरिद्वार में नशे के कैप्सूल बेचने वाला मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार, 112 कैप्सूल बरामद

संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार)। पुलिस ने रविवार रात नशे के कैप्सूल बेचते मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 112 कैप्सूल बरामद हुए। आरोपित दाबकी गांव स्थित मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल लाकर बेच रहा था।

कोतवाल राजीव कुमार रौथाण ने बताया कि रविवार रात गश्त के दौरान पुलिस बालावाली तिराहा पहुंची। यहां स्थित वंशिका मेडिकल स्टोर पर खड़े युवक पुलिस टीम को देख निकल गए। मेडिकल स्टोर संचालक अमित कुमार निवासी गोवर्धनपुर मार्ग शेखपुरी ने पुलिस से एक पॉलिथीन छिपाने का प्रयास किया।