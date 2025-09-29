Language
    शराब के नशे में था पति, इस बात पर पत्नी से हुआ विवाद तो पीट-पीटकर मार डाला

    By Mehtab alam Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:29 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपुर में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में पता चला कि शराब पीने की आदत और जमीन को लेकर दंपती के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

    शराब के नशे में पत्नी को पीटकर मार डाला।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। दंपती के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने पत्नी के सिर पर लोहे की राड या किसी डंडे से कई बार वार किए। मृतका के पिता ने पति, उसके भाई और भतीजे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस के मुताबिक, घनश्याम जो मूल रूप से नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित भदौला के झक्काकी गांव का निवासी है, कुछ समय पहले तक भेल में संविदा पर कार्यरत था। वह पत्नी मंजू और दो बेटों के साथ भेल सेक्टर पांच से सटी लेबर कालोनी में निवास करता था।

    शराब पीने की आदत के कारण उसका पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। पिछले चार दिन से उनके बीच रोजाना विवाद हो रहा था। रविवार रात घनश्याम शराब पीकर घर पहुंचा तो फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मंजू ने बड़े बेटे श्रेयांश को फोन कर घर आने के लिए कहा।

    श्रेयांश किसी काम से बाहर गया था, जबकि उसका छोटा भाई घर में सो रहा था। श्रेयांश घर पहुंचा तो उसने देखा कि मंजू और घनश्याम बेसुध पड़े हैं। मंजू के सिर से खून निकलता देख उसने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मंजू को मृत घोषित कर दिया। जब श्रेयांश शव लेकर घर पहुंचा, तब घनश्याम फरार हो चुका था।

    एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि मंजू के पिता कलवा निवासी ग्राम सबलगढ़, थाना मंडावली, नजीबाबाद की तहरीर पर घनश्याम, उसके भाई रोहिताश व रोहिताश के बेटे सोपिन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तलाश की जा रही है।

    जमीन को लेकर हुआ विवाद

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मंजू के नाम एक जमीन है, जिसे घनश्याम उसके नाम करने का दबाव डाल रहा था। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उनका बड़ा बेटा 20 वर्ष और छोटा बेटा 10 वर्ष का है।