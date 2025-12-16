ग्राम समाज की जमीन अपनी बताकर ठेकेदार से ठगे 7 लाख, रकम वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
हरिद्वार में एक ठेकेदार से ग्राम समाज की जमीन को अपनी बताकर 7 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, हरिद्वार। फतवा गांव निवासी दो लोगों ने ग्राम समाज की जमीन अपनी भूमि बताकर लीज पर देने के नाम पर एक व्यक्ति से सात लाख रुपये ठग लिए। रकम वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मंगलौर कोतवाली के आसफनगर निवासी नवनीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ठेकेदारी करता है। फतवा गांव के रहने वाले गुलाब सिंह व अमरजीत से उसकी जान पहचान है। आरोपितों ने उसे अच्छा मुनाफा होने का झांसा देकर खनन कारोबार करने की सलाह दी।
इसके लिए उन्होंने उसे खनन क्षेत्र में अपनी जमीन भी लीज पर देने की बात कही। जमीन देखने के बाद नवनीत इस पर तैयार हो गया और 29 नवंबर 2024 को उन्हें सात लाख रुपये दे दिए। बाद में जमीन की जांच-पड़ताल कराई तो जमीन ग्राम सभा की निकली।
इस पर आरोपितों से उसने अपनी रकम वापस करने को कहा। इस पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि तहरीर पर गुलाब सिंह व अमरजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
