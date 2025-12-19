Haridwar: गोवर्धनपुर हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, अब स्कूल टाइम में शहर में प्रवेश नहीं करेंगे भारी वाहन
संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। मंगलवार को खनन सामग्री से लदे ट्रक की चपेट में आकर हुई मासूम की मौत के बाद लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। अब स्कूल टाइम के दौरान भारी वाहन नगर में प्रवेश नहीं करेंगे।
एसडीएम सौरभ असवाल ने पुलिस, नगर पालिका एवं शुगर मिल के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को लक्सर पुरकाजी मार्ग पर गोवर्धनपुर में खनन सामग्री से लदे ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी से स्कूल जा रहे दो मासूम भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अस्पताल ले जाने के दौरान मासूम बालक की मौत हो गई थी, जबकि मासूम बालिका अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हालांकि क्षेत्र में यह कोई इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पूर्व यंहा तमाम हादसे से हो चुके हैं। लेकिन मासूम की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों में सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ओवरलोड व भारी वाहनों को लेकर कडा आक्रोश जताया था।
प्रतिबंध लगाए जाने की मांग के बाद लिया गया फैसला
भाजपा व कांग्रेस समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देकर स्कूल टाइम में भारी ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई थी। जिस पर एसडीएम सौरभ असवाल ने गुरुवार को पुलिस के साथ-साथ नगर पालिका, शुगर मिल, नगर व्यापार मंडल एवं किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
बैठक में इन दिनों पड़ रहे घने कोहरे के चलते सड़क हादसों पर रोक लगाई जाने को लेकर एसडीएम द्वारा स्कूल टाइम प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भारी एवं ओवरलोड वाहनों के नगर क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई।
एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि स्कूल टाइम में भारी एवं ओवरलोड वाहनों पर नगर में प्रवेश पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा साथ ही सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं। जिससे सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके।
हालांकि वैसे तो स्कूल टाइम में ओवरलोड एवं भारी वाहनों पर प्रतिबंध पहले से लगाया गया था। लेकिन इस सबको दरकिनार कर नगर में सड़कों पर भारी वाहन बेरोक टोक धड़ल्ले से दौड़ रहे थे। जिससे आए दिन विशेष रूप से स्कूल टाइम के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही थी।
मंगलवार को ट्रक से कुचलकर मासूम की हुई मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ था। भाजपा, कांग्रेस समेत नगर व्यापार मंडल एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देकर स्कूल टाइम में भारी वाहनों पर रोक लगाई जाने की मांग की गई थी।
जिसके चलते इस स्कूल टाइम में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब यह प्रतिबंध कितने समय तक जारी रहेगा यह देखने वाली बात होगी।
बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान, व्यापार मंडल की तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा, दक्षिणी लक्सर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजेंद्र पांचाल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल तथा अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।
