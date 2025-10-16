दीपावली पर हरिद्वार में बदला यातायात, भीड़भाड़ वाले बाजारों में भारी वाहनों की नो एंट्री, वन-वे लागू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दीपावली पर शहर में बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को देखते हुए पुलिस ने 17 से 24 अक्टूबर तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। इस दौरान धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज के चलते प्रमुख बाजारों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहन और कमर्शियललोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने सुरक्षा और सुगमता दोनों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ज्वालापुर क्षेत्र में जटवाड़ा पुल से दुर्गा चौक, रेलचौकी, सेक्टर-2 से भगतसिंह चौक तक सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन और लोडिंग वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही श्रीराम चौक से कटहराबाजार की ओर किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा सकेंगे।

नगर क्षेत्र में सूखीनदी तिराहा से भीमगौड़ाबैरियर और पंतद्वीप निकासी द्वार से भीमगौड़ाबैरियर तक कमर्शियल वाहनों की नो-एंट्री लागू की गई है। वेदनिकेतन आश्रम तिराहा से श्मशान घाट मार्ग तक ऑटो, विक्रम और ई-रिक्शा का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।

कनखल क्षेत्र में सिंहद्वार से चौकी जगजीतपुर और रानीपुर क्षेत्र में चिन्मय चौक से शिवालिकनगर चौक तथा बसपा तिराहा से सलेमपुर चौक तक भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। शहरभर में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं।