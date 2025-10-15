Language
    त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, साबरमती-हरिद्वार के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

    By Anuj Kataria Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए साबरमती-हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। इसमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ट्रेन की स्थिति जानने के लिए एनटीईएस एप का प्रयोग करें।

    रुड़की-हरिद्वार के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी जागरण, रुड़की। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने साबरमती-हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक सीमित तिथियों में चलेगी, जिससे रुड़की, हरिद्वार समेत आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

    वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्या गुप्ता ने बताया कि दीपावली, छठ और गुरु पर्व जैसे त्योहारों को देखते हुए मुरादाबाद डिविजन की ओर से विशेष व्यवस्था की है। इसके अनुसार साबरमती-हरिद्वार-साबरमती एक्सप्रेस स्पेशल दो महीनों अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तिथियों पर चलाई जाएगी। इसमें गाड़ी संख्या 09425 साबरमती से हरिद्वार अक्टूबर 15, 18, 22, 25 और 30 अक्टूबर को तथा एक नवंबर, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 नवंबर को संचालित होगी।

    वहीं 09426 हरिद्वार से साबरमती की वापसी सेवा में 16, 19, 23, 26 और 30 अक्टूबर तथा नंवबर दो, छह, नौ, 13, 16, 20, 23, 27 और 30 नवंबर को उपलब्ध रहेगी। यह दोनों स्पेशल ट्रेन 14-14 फेरे लगाएंगी। रेलवे समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन साबरमती से रात 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 3:50 बजे रुड़की पहुंचेगी और 5:30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में हरिद्वार से रात 9:40 बजे प्रस्थान कर रुड़की 11:00 बजे पहुंचेगी।

    इस विशेष ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं। जिससे यात्रियों को त्योहारी भीड़ में सीट की समस्या न हो। ट्रेन खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को न केवल हरिद्वार-रुड़की पहुंचने में सुविधा मिलेगी बल्कि गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध होगी। किसी भी ट्रेन की स्थिति जानने के लिए रेलवे की अधिकृत मोबाइल एप एनटीईएस का ही प्रयोग करें।

    संग्रह मौर्य, डीआरएम मुरादाबाद डिविजन