त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, साबरमती-हरिद्वार के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

संवाद सहयोगी जागरण, रुड़की। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने साबरमती-हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक सीमित तिथियों में चलेगी, जिससे रुड़की, हरिद्वार समेत आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्या गुप्ता ने बताया कि दीपावली, छठ और गुरु पर्व जैसे त्योहारों को देखते हुए मुरादाबाद डिविजन की ओर से विशेष व्यवस्था की है। इसके अनुसार साबरमती-हरिद्वार-साबरमती एक्सप्रेस स्पेशल दो महीनों अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तिथियों पर चलाई जाएगी। इसमें गाड़ी संख्या 09425 साबरमती से हरिद्वार अक्टूबर 15, 18, 22, 25 और 30 अक्टूबर को तथा एक नवंबर, पांच, आठ, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 नवंबर को संचालित होगी।