सड़क पर साइड मांगना कार सवार पुलिसकर्मी को पड़ा भारी...पिता-पुत्र ने की मारपीट, फाड़ी वर्दी

संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। सड़क पर साइड मांगने को लेकर हुए विवाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार पिता-पुत्र ने कार सवार पुलिसकर्मी से मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी ने मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाते हुए आरोपितों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

लक्सर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि शनिवार को वह एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से संबंधित माल देहरादून स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने गए थे। देर शाम को कार से लक्सर लौट रहे थे।