सड़क पर साइड मांगना कार सवार पुलिसकर्मी को पड़ा भारी...पिता-पुत्र ने की मारपीट, फाड़ी वर्दी
हरिद्वार में कार सवार पुलिसकर्मी को सड़क पर साइड मांगना भारी पड़ गया। पिता-पुत्र ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी। आरोपितों के खिल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। सड़क पर साइड मांगने को लेकर हुए विवाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार पिता-पुत्र ने कार सवार पुलिसकर्मी से मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी ने मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाते हुए आरोपितों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लक्सर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि शनिवार को वह एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से संबंधित माल देहरादून स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने गए थे। देर शाम को कार से लक्सर लौट रहे थे।
जब वह ऐथल-सराय मार्ग पर सेठपुर गांव के निकट पहुंचे तो सामने चल रही गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से साइड लेने के लिए उन्होंने कार का हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनकर ट्रैक्टर चालक ने उन्हें साइड दे दी।
आरोप है कि उन्होंने कार आगे निकालने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर उनकी कार के सामने कर दिया। किसी प्रकार उन्होंने कार को सड़क से नीचे उतारकर खुद को बचाया। विरोध जताने पर ट्रैक्टर पर सवार हातम सिंह और उसके पुत्र शक्ति सिंह उर्फ मोनू निवासीगण ग्राम सेठपुर ने उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की।
इस दौरान उनकी वर्दी फट गई। बटन और शोल्डर बैज भी टूट गए। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया तहरीर के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें तलाश किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- RRB परीक्षा के लिए मुरादाबाद से देहरादून के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, ये होंगे स्टॉपेज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।