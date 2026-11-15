हरिद्वार में भोजन माताओं की हड़ताल, ढाई लाख स्कूली बच्चों के भोजन पर संकट

जागरण संवाददाता, रुड़की। हरिद्वार जिले में करीब ढाई लाख छात्रों के भोजन पर तीन दिन के लिए संकट खड़ा हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की भांति भोजन माताओं ने भी 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

चुनावी साल में कर्मचारियों की ओर से भी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हड़ताल पर है। इसी बीच भोजन माताओं की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि उनके मानदेय को लेकर सरकार की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन मानदेय में बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है। इसलिए उन्होंने सरकार को चेताने के लिए 18 नवंबर से लेकर बीस नवंबर तक हड़ताल का ऐलान किया है।