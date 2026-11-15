दिल्ली-एनसीआर के बाद अब रुड़की-हरिद्वार की बारी, 150 किमी का होगा सर्वे... दौड़ेगी मेट्रो

रमन त्यागी, रुड़की। गंगनहर किनारे मेट्रो दौड़ाने की सुगबुगाहट पर अब काम शुरू हो गया है। एनसीआरटीसी (नेशनल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) की ओर से इस संबंध में सर्वे शुरू किया है। हालांकि यह सब कुछ प्राथमिक स्टेज पर है।

इस संबंध में उप्र सिंचाई विभाग से गंगनहर से लेकर विभाग की जमीन के संबंध में प्रारंभिक स्तर की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली से लेकर एनसीआर के बीच में इस समय मेट्रो बेहद ही लोकप्रिय साबित हो रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली जाने वाले लोग उत्तराखंड से भी मेरठ के मोदीपुरम से मेट्रो का आंनद ले रहे हैं।

प्राथमिक स्तर पर सर्वे शुरू हर किसी का यह सपना है कि दिल्ली से रुड़की हरिद्वार के बीच में भी यह सपना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने की दिशा में मेट्रो बड़ी मददगार साबित हो सकती है। मेरठ के मोदीनगर से रुड़की होते हुए हरिद्वार तक मेट्रो रेल दौड़ाने की संभावनाओं को लेकर नेशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने प्राथमिक स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए गंगनहर के किनारे से मेट्रो रेल कॉरिडोर विकसित करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से जमीन की उपलब्धता सहित अन्य जरूरी जानकारियां मांगी गई हैं।

फिलहाल परियोजना को लेकर शुरुआती स्तर पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यदि यह योजना धरातल पर उतरती है तो रुड़की और हरिद्वार के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के लिए एक तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सकती है।

जाम से भी मिलेगी निजात रुड़की: दरअसल, मेरठ से हरिद्वार के बीच सड़क मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। खासकर रुड़की, मंगलौर, और हरिद्वार की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को कई बार जाम और धीमी रफ्तार से जूझना पड़ता है।

धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हरिद्वार में वर्षभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। वहीं रुड़की शिक्षा, सैन्य संस्थानों, औद्योगिक गतिविधियों और कारोबार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

एनसीआरटीसी की ओर से इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदीनगर से रुड़की और हरिद्वार तक मेट्रो रेल की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। गंगनहर के किनारे उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए कॉरिडोर विकसित करने की संभावना पर काम हो रहा है।