पुणे मेट्रो की पिंक लाइन: महिलाओं के हाथ में कमान और सोलर पावर से रफ्तार, जानें इसकी खासियतें

डिजिटल डेस्क, पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर को पुणे मेट्रो की पिंक लाइन (लाइन-3) का उद्घाटन किया और अगले दिन से वाणिज्यिक सेवाएं शुरू हो गईं। करीब 8,300 करोड़ रुपये की लागत से बनी 23.2 किलोमीटर लंबी यह लाइन मान (पुणे के उत्तर-पश्चिमी बाहरी इलाके) को शिवाजीनगर के सिविल कोर्ट/डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। यह स्टेशन लाइन-1 (पर्पल) और लाइन-2 (एक्वा) के साथ इंटरचेंज का काम करता है।

हिंजावड़ी तक कनेक्टिविटी पुणे के आईटी हब हिंजावड़ी (जहां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे कंपनियों के ऑफिस हैं) को पहली बार मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा गया है। पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। अब 17 स्टेशन चालू हैं और बाकी छह मार्च 2027 तक खुलने वाले हैं। यात्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेशन पर इंटरचेंज करके सीधे हिंजावड़ी पहुंच सकते हैं। इससे सड़कों पर भीड़ कम होने और यात्रा आरामदायक होने की उम्मीद है।

महिलाएं नियंत्रण में यह भारत की पहली मेट्रो कॉरिडोर है जहां सभी ट्रेन ड्राइवर महिलाएं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ट्रेनें पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगी, इसलिए इसे पिंक लाइन नाम दिया गया। आगे कहा कि 90 महिलाओं ने प्रशिक्षण पूरा कर योग्यता प्रमाणपत्र हासिल किए हैं और नियमित सेवाएं चला रही हैं। कुल 100 महिला ऑपरेटरों का लक्ष्य है। यह शहरी रेल परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।