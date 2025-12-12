अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां तेज, नए रंग में चमकेंगी हरकी पैड़ी की पुरानी गलियां और बाजार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी को अर्धकुंभ 2027 के लिए सजाने व संवारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हरकी पैड़ी के घाट क्षेत्र से लेकर प्रसिद्ध गलियां और पुराने बाजार नए रंगों में चमकने लगेंगे। घाटों की दिव्यता के बीच स्थित मोती बाजार से लेकर जस्सा राम रोड तक की गलियां आने वाले महीनों में नए रूप में दिखाई देंगी। यहां हर गली और बाजार की अपनी पहचान होगी। हर दुकान और मकान एक नई चमक के साथ नजर आएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अर्धकुंभ की भव्य तैयारियों में मेला प्रशासन ने सबसे बड़ा कदम हरकी पैड़ी से डामकोठी तक गंगा तट के किनारे बने सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों को भगवा रंग में रंगने का निर्णय लेकर उठाया है। मेला प्रशासन के अनुसार यह कार्य सीएसआर के तहत किया जा रहा है और इसे पूरा होने में लगभग छह माह का समय लगेगा। एकरूपता बनाए रखने के लिए इन भवनों पर लगाए जाने वाले व्यावसायिक बोर्ड भी एक समान डिजाइन में होंगे।