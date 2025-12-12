अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां तेज, नए रंग में चमकेंगी हरकी पैड़ी की पुरानी गलियां और बाजार
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी को अर्धकुंभ 2027 के लिए सजाने व संवारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हरकी पैड़ी के घाट क्षेत्र से लेकर प्रसिद्ध गलियां और पुराने बाजार नए रंगों में चमकने लगेंगे।
घाटों की दिव्यता के बीच स्थित मोती बाजार से लेकर जस्सा राम रोड तक की गलियां आने वाले महीनों में नए रूप में दिखाई देंगी। यहां हर गली और बाजार की अपनी पहचान होगी। हर दुकान और मकान एक नई चमक के साथ नजर आएंगे।
अर्धकुंभ की भव्य तैयारियों में मेला प्रशासन ने सबसे बड़ा कदम हरकी पैड़ी से डामकोठी तक गंगा तट के किनारे बने सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों को भगवा रंग में रंगने का निर्णय लेकर उठाया है।
मेला प्रशासन के अनुसार यह कार्य सीएसआर के तहत किया जा रहा है और इसे पूरा होने में लगभग छह माह का समय लगेगा। एकरूपता बनाए रखने के लिए इन भवनों पर लगाए जाने वाले व्यावसायिक बोर्ड भी एक समान डिजाइन में होंगे।
अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती बताया कि हरकी पैड़ी क्षेत्र की तमाम प्रमुख गलियों में मोती बाजार, नर्सिंग भवन गली, पत्ते वाली गली, चाट वाली गली, राम प्रसाद गली, भारती भवन गली, बड़ा बाजार, राम घाट बाजार, मंडी बाजार, ठंडा कुआं, जस्सा राम रोड, भोलागिरी रोड, टिरी हाउस मार्ग सहित आदि का सौंदर्यीकरण शुरू किया जा रहा है।
प्रत्येक गली को अलग-अलग रंग में रंगकर खास पहचान बनाने की योजना है। शासन की ओर से इस कार्य के लिए नौ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
रंगरोगन के साथ ही गलियों में नालियों की मरम्मत, रास्तों का समतलीकरण और एक जैसे बोर्ड लगाने का कार्य भी किया जाएगा। इस कार्य को लेकर निविदा भी हो चुकी है।
