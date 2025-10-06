Language
    खराब मशीनें भेजकर 24 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

    By Mehtab alam Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    बहादराबाद में एक व्यापारी ने गुजरात के एक कारोबारी पर खराब मशीनें और अधूरे उपकरण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि उससे 24 लाख से अधिक की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने मशीनें खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे लेकिन मशीनें चालू हालत में नहीं मिलीं और बाद में आरोपी ने संपर्क करना बंद कर दिया।

    खराब मशीनें भेजकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी।

    संवाद सूत्र, बहादराबाद। अधूरे उपकरण के साथ खराब मशीनें उपलब्ध कराने के आरोप में पुलिस ने गुजरात के एक कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित उद्यमी का आरोप है कि उनसे 24 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस के मुताबिक, रूबी हाइप्योरिटी वाटर सिस्टम इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद के प्रोपराइटर गिरिजा शंकर ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने सन केयर फार्मूलेशन के प्रोपराइटर संजय सिकरिया के माध्यम से अल हयात एंटरप्राइजेज रेलवे स्टेशन आनंद, गुजरात के प्रोपराइटर फैजान से चार मशीन खरीदी थी।  जिनकी कीमत 27 लाख 14 हजार रुपए थी।

    पीड़ित ने 19 लाख 14 हजार रुपए बैंक ट्रांसफर तीन अप्रैल को अल हयात इंटरप्राइजेज के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। वहीं संजय सिकरिया ने भी पांच लाख की राशि अल हयात इंटरप्राइजेज खाते में ट्रांसफर कर दिए।

    आर्डर के अनुसार फैजान ने 18 अप्रैल को चारों मशीन संजय सिकरिया की सनकेयर फार्मूलेशन फैक्ट्री पहुंचा दी। उस समय मशीन चालू हालत में नहीं थी। फैजान ने आश्वत किया था कि वह समस्त उपकरण जल्द भेज देगा और अपने मैकेनिक भी भेजेगा। जिससे की मशीन सुचारू रूप से चालू हो सके।

    बताया कि नौ अप्रैल को व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त मशीनों के फोटोग्राफ व उपकरण मशीनों के संचालन में चाहिए थे। फैजान को भेज दिए 10 अप्रैल से लगातार व्हाट्सएप कॉल और मोबाइल को करते रहने के बाद भी संजय सिकरिया की किसी भी कॉल का जवाब फैजान नहीं दिया। बाद में फोन करने पर गाली-गलौच करने लगा।

    आरोप है कि फैजान ने धोखाधड़ी कर 24 लाख 14 हजार रुपए हड़प लिए गए। पुलिस ने तहरीर पर आरोपित फैजान और उसकी फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

