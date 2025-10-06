देहरादून में निर्माणाधीन फोरलेन पर डिवाइडर से टकराई कार, जलकर हुई राख

देहरादून के विकासनगर में बल्लूपुर दून-पांवटा फोरलेन पर माजरी गांव के पास एक कार डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बन गई। सहारनपुर के चालक को झपकी आने से हादसा हुआ जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई लेकिन कार पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। निर्माणाधीन बल्लूपुर दून-पांवटा फोरलेन पर ग्राम माजरी के निकट सोमवार तड़के एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। यह हादसा चालक को अचानक झपकी आने के कारण हुआ। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।

सुबह करीब साढ़े चार बजे सहारनपुर अमन कार पर सवार होकर किसी कार्य से देहरादून से धर्मावाला की ओर जा रहा था। जैसे ही कार माजरी गांव के पास पहुंची, उसे झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में अमन को हल्की चोटें आईं।

अमन ने अपने परिचित को फोन किया और उनके साथ मौके से चला गया। उधर, घटना की सूचना मिलने पर कोतवाल सहसपुर शंकर सिंह बिष्ट और चौकी इंचार्ज राजेश बिष्ट मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की टीम को बुलाया गया। जब तक आग बुझाई जाती, कार पूरी तरह जल चुकी थी।