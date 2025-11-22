हरिद्वार में हुआ विश्व सनातन महापीठ का शिलान्यास, पारित किए गए चार प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भूपतवाला क्षेत्र में तीर्थ सेवा न्यास की ओर से विश्व सनातन महापीठ का शिलान्यास किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास संपन्न हुआ। आयोजन में धर्माचार्य, महंत, संत और अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विश्व सनातन महापीठ में चार प्रस्ताव पारित किए गए। पहला गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। दूसरा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। तीसरा देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। चौथा एक देश एक शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए।



इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि एक विश्व, एक धर्म, एक ध्वज, एक ग्रंथ, एक विधान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वैश्विक आध्यात्मिक एकता का उद्घोष है। इसके सूत्रधार भारतर्षि और हमारी महान ऋषि परंपरा है। तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष हठयोगी बाबा और सचिव राम विशाल दास महाराज ने सनातन संस्कृति, वेद, गुरुकुल परंपरा और धर्म की रक्षा, गौ सेवा, गंगा व हिमालय संरक्षण, पर्यावरण एवं योग के प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया।