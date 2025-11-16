तीर्थगनरी हरिद्वार में खुली गंगा स्वच्छता की पोल, हरकी पैड़ी से नदी में बहा दिया कूड़ा-कचरा!

जागरण संवाददाता हरिद्वार। धर्मनगरी में गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन गंगा की निर्मलता और स्वच्छता पर जिम्मेदार ही पलीता लगा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो विचलित और करोड़ श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाला है। वीडियो में कुछ स्वच्छता कर्मी पूरा कूड़ा कचरा हरकी पैड़ी से ही गंगा में ही उड़ेल रहे हैं। इस मामले में नगर निगम मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र गंगा सभा के अधीन आता है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो उनके संज्ञान में है, इस मामले में कार्रवाई के लिए गंगा सभा से संपर्क कर रहे हैं।

हरिद्वार में गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। एनजीटी और न्यायालय के आदेशों के क्रम में सरकार सहित प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने को लेकर कई दावे किए हैं। लेकिन इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पवित्र हरकी पैड़ी का एक वीडियो गंगा स्वच्छता के दावों की पोल खोल रहा है।