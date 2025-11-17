Language
    Roorkee News: नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    KRISHNA KUMAR SHARMA
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    रुड़की में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना मंगलौर क्षेत्र की है, जहां 22 अप्रैल 2023 को एक नाबालिग लड़की मेले में लापता हो गई थी और बाद में जंगल में मिली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
    घटना मंगलोर क्षेत्र की है। 22 अप्रैल 2023 को नाबालिग बच्ची अपने भाई और रिश्तेदार के साथ मेला देखने के लिए गई थी , लेकिन इसी दौरान वह लापता हो गई थी। जंगल में वह बदहवास हालत में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था।

