Roorkee News: नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

जागरण संवाददाता, रुड़की: नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना मंगलोर क्षेत्र की है। 22 अप्रैल 2023 को नाबालिग बच्ची अपने भाई और रिश्तेदार के साथ मेला देखने के लिए गई थी , लेकिन इसी दौरान वह लापता हो गई थी। जंगल में वह बदहवास हालत में मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था।