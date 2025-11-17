Nainital: चरस तस्करी में बिंदुखत्ता के अभियुक्त को 12 साल कठोर कैद, जज ने कहा- यह अपराध गंभीर व समाज विरोधी

जागरण संवाददाता, नैनीताल: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की कोर्ट ने एक किलो 108 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को एनडीपीएस अधिनियम में 12 साल कठोर कारावास व एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि चरस को समाज विरोधी कार्यों में नवयुवकों को बेचकर उनको शारीरिक रूप से कमजोर कर देश एवं समाज विरोध में प्रयोग किया जाता है, अभियुक्त का यह अपराध गंभीर व समाज विरोधी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह के अनुसार 18 जनवरी 2018 को लालकुआं कोतवाली के एसआइ राकेश कठायत पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर निकले थे। जब तिकोनियां चौराहा गांधीनगर बिंदुखत्ता पहुंचे तो सामने हाथ में सफेद प्लास्टिक की पन्नी लिए व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह सकपकाने लगा और भागने लगा लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेंद्र बोरा पुत्र धन सिंह निवासी गांधीनगर बिंदुखत्ता बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पन्नी में चरस मिली, तोलने पर वजन एक किलो 108 ग्राम निकला। इस मामले में एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की ओर से जांच के बाद मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।