पटियाला से मां की अस्थियां लेकर हरिद्वार आए परिवार का ठेलीवालों से हुआ विवाद, दुकानदारों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पंजाब के पटियाला से मां की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार पहुंचे एक परिवार के साथ ठेली फड़ लगाने वालों ने मारपीट कर दी। विवाद मोलभाव से शुरू हुआ। आरोप है कि दुकानदारों ने यात्रियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

