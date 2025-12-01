Language
    पटियाला से मां की अस्थियां लेकर हरिद्वार आए परिवार का ठेलीवालों से हुआ विवाद, दुकानदारों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:44 PM (IST)

    पंजाब के पटियाला से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आए एक परिवार पर ठेली वालों ने हमला कर दिया। मोलभाव के दौरान शुरू हुए विवाद में दुकानदारों ने यात्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि दुकानदारों ने उनसे गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से पीटा। साथ ही उनका सामान भी लूट लिया।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पंजाब के पटियाला से मां की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार पहुंचे एक परिवार के साथ ठेली फड़ लगाने वालों ने मारपीट कर दी। विवाद मोलभाव से शुरू हुआ। आरोप है कि दुकानदारों ने यात्रियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, पवन कुमार शर्मा निवासी पटियाला पंजाब ने बताया कि 28 नवंबर को उनकी माता का निधन हो गया था। रविवार को पूरा परिवार हरकी पैड़ी पर अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार आया था।

    अस्थि विसर्जन करने के बाद शाम को लौट रहे थे। तभी हाथी पुल के पास और टोपी लेने के लिए दुकानदार से बात करने लगे तो उन्होंने सामान के रेट ज्यादा बताएं। उन्होंने दाम कम करने को कहा तो उसने मना कर दिया और फिर उनसे बहस शुरू कर दी।

    आरोप लगाया कि उसने अभद्रता करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। स्वजन ने इसका विरोध किया तो आसपास के सभी ठेली और फड़ लगाने वाले लोग एकत्र हो गए और लाठी डंडे उठाकर उन पर हमला कर दिया।

    आरोप है कि सभी ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर बुरी तरह पीटा। इसके बाद किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया कि उनका सामान, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी गायब हो गया।

    वहीं, इस संबंध में एसएसआइ नंद किशोर ग्वाड़ी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

