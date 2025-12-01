Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालौन में मारपीट का विरोध करने पर युवक के सीने में मारी गोली, हालत गंभीर

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    जालौन के तुफैलपुरवा में चार युवकों ने अंशुल से मारपीट की और गोली चलाई। बचाने आए अनुज को आरोपियों ने सीने में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल अनुज की हालत गंभीर बनी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जालौन। शहर के मुहल्ला तुफैलपुरवा में रात 10 बजे कृष व अनुज दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान चार युवक बाइकों से आए और मुहल्ले में ही अंशुल के साथ मारपीट करते हुए फायर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायर की आवाज सुन अनुज तुरंत अंशुल को बचाने के लिए पहुंचा तो आरोपितों ने तमंचा निकालकर अनुज के सीने में गोली मार दी जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। बाद में चारों आरोपित तमंचा लहराते हुए मौके से भाग निकले।

    कृष व मुहल्ले के लोग तुरंत अनुज व अंशुल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए जहां से अनुज को कानपुर रेफर किया गया है। सीओ अर्चना सिंह ने पहुंचकर बयान दर्ज किए और कृष की तहरीर पर चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है।

    सभी एक दूसरे को जानते थे और चार दिन पहले भी उनमें कुछ कहासुनी हुई थी। अभी किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके लिए दो टीमों का गठन किया गया है।

    शहर के मुहल्ला इंदिरा नगर में कृष पुत्र रामसहोदर अपने दोस्त अनुज वर्मा निवासी धर्मशाला तुफैल पुरवा से रात करीब 10 बजे घर के पास खड़े होकर बातें कर रहा था। इसी दौरान सत्तू उर्फ सतेंद्र निवासी बम्हौरी कला अपने साथी विक्रम राजपूत, गौरव निवासीगण धरगुवां, गोलू राजपूत निवासी जौराखेरा के साथ बाइकों से आए।

    मुहल्ले में ही अंशुल निवासी धमनी के साथ बाइकों से उतरकर वह लोग गालीगलौज करते हुए मारपीट करने लगे तो उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। जब अंशुल ने उनका विरोध किया तो सतेंद्र उर्फ सत्तू व गोलू ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से अंशुल के ऊपर फायर कर दिया।

    इससे वह नीचे बैठ गया तो गोली लगने से बच गया। अंशुल के शोर मचाने पर अनुज तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा तो सतेंद्र उर्फ सत्तू ने तमंचा से अनुज के सीने में गोली मार दी जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। इसके बाद चारों लोग तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग करते हुए बाइकों से भाग निकले।

    इस पर कृष व मुहल्ले के लोग अंशुल व अनुज को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गए और पुलिस को सूचना दी। मेडिकल कालेज में अनुज की हालत खराब होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया।

    सीओ अर्चना सिंह ने मुहल्ले के निवासी कृष की तहरीर पर सतेंद्र उर्फ सत्तू, गोलू राजपूत, विक्रम राजपूत व गौरव के विरुद्ध जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।

    मुहल्ले में युवक को गोली मारने के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी एक दूसरे को जानते थे और चार दिन पहले उनमें कुछ कहासुनी हुई थी। फिलहाल घायल की हालत स्थिर बनी हुई है।

    डा. प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक