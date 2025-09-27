Uttarakhand Crime: देह व्यापार से मना करने पर युवती के परिवार को पीटा, मुकदमा दर्ज

Uttarakhand Crime हरिद्वार के रानीपुर में एक दंपती पर युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप है। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र में एक दंपती पर पड़ोस की युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। आरोप है कि परिवार ने विरोध किया तो मारपीट की गई। पीड़िता के पिता ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले पक्ष ने घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, बीएचईएल रानीपुर सेक्टर-5 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनकी बेटी को मोहल्ले की एक महिला व उसका पति पिछले पंद्रह दिनों से रास्ते में रोकते और होटल चलकर अमीर लड़कों से मिलने का दबाव बनाते थे। वह डर के कारण स्वजनों को कुछ नहीं बता रही थी।

25 सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे जब फिर से उसी तरह की बात कही गई तो बेटी ने यह बात अपने भाई को बता दी। भाई ने पुलिस से संपर्क करने की बात कही। इसके कुछ देर बाद महिला, उसका पति और गुर्जर बस्ती पदार्था निवासी युवक व उसकी पत्नी डंडे लेकर पहुंचे और नदी किनारे मौजूद युवती व उसकी भाभी पर हमला कर दिया।