Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Crime: देह व्यापार से मना करने पर युवती के परिवार को पीटा, मुकदमा दर्ज

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:25 PM (IST)

    Uttarakhand Crime हरिद्वार के रानीपुर में एक दंपती पर युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप है। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    देह व्यापार से मना करने पर युवती के परिवार को पीटा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र में एक दंपती पर पड़ोस की युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। आरोप है कि परिवार ने विरोध किया तो मारपीट की गई। पीड़िता के पिता ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले पक्ष ने घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, बीएचईएल रानीपुर सेक्टर-5 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनकी बेटी को मोहल्ले की एक महिला व उसका पति पिछले पंद्रह दिनों से रास्ते में रोकते और होटल चलकर अमीर लड़कों से मिलने का दबाव बनाते थे। वह डर के कारण स्वजनों को कुछ नहीं बता रही थी।

    25 सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे जब फिर से उसी तरह की बात कही गई तो बेटी ने यह बात अपने भाई को बता दी। भाई ने पुलिस से संपर्क करने की बात कही। इसके कुछ देर बाद महिला, उसका पति और गुर्जर बस्ती पदार्था निवासी युवक व उसकी पत्नी डंडे लेकर पहुंचे और नदी किनारे मौजूद युवती व उसकी भाभी पर हमला कर दिया।

    जाते-जाते आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। रानीपुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोहर सिंह रावत ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।