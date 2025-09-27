Uttarakhand Crime: देह व्यापार से मना करने पर युवती के परिवार को पीटा, मुकदमा दर्ज
Uttarakhand Crime हरिद्वार के रानीपुर में एक दंपती पर युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप है। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पीड़िता के पिता ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र में एक दंपती पर पड़ोस की युवती को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। आरोप है कि परिवार ने विरोध किया तो मारपीट की गई। पीड़िता के पिता ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले पक्ष ने घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने दूसरे पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
