    IIT में नौकरी लगवाने का दिया झांसा, इंटरव्यू लेकर थमाए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर; छह से अधिक लोगों से ठगे 34 लाख

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    हरिद्वार में आइआइटी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर छह से अधिक लोगों से 34 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने इंटरव्यू लेकर फर्जी ज्वा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: आइआइटी में नौकरी लगवाने के नाम पर छह से अधिक लोगों से छह लाख की धोखाधड़ी की गई। साथ ही, आरोपितों ने उन्हें फर्जी ज्वाइंनिंग लेटर भी थमा दिए। इन सभी लोगों ने एक सिपाही के परिचित होने के चलते विश्वास किया था। अब सिपाही ने युवती समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

    मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निवासी नितिन कुमार ने सिविललाइंस कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह उत्तराखंड पुलिस में वर्ष 2012 में भर्ती हुआ था। बताया कि उनका एक दोस्त अमित सैनी के माध्यम से वर्ष 2022 में उनकी मुलाकात विनय सैनी निवासी इस्माइलपुर, सुल्तानपुर, लक्सर से हुई थी।

    बताया कि विनय सैनी से उनका लेन-देन चलता था। विनय सैनी के साथ में विनिका सैनी भी अक्सर रहती थी। उसने बताया था कि विनय सैनी उसकी मंगेतर है और रुड़की में उसका प्लेसमेंट है और वह बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य करती है। इनका विश्वास होने पर नितिन ने अपने परिचित और रिश्तेदारों की नौकरी लगवाने के लिए इनसे मिलवाया।

    नौकरी के नाम पर संजय शर्मा व हिमांशु शर्मा उर्फ सागर निवासी 85 इंदिरा गांधी मार्ग निरंजनपुर देहरादून से पांच लाख रुपये, संदीप कुमार से 8.46 लाख रुपये, पारुल निवासी राजीव नगर डोईवाला देहरादून से नौ लाख रुपये, नंदनी शर्मा से नौ लाख रुपये, प्रदीप कुमार निवासी मनोहरा तीतरों सहारनपुर उत्तर प्रदेश से दो लाख रुपये और अभिषेक कुमार से भी विनय सैनी ने रुड़की में नौकरी लगवाने के नाम पर रकम ली।

    आरोप है कि इन्होंने इन लोगों को आइआइटी रुड़की में बुलवाया और इनका इंटरव्यू लिया। इसके बाद इन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर शपथ पत्र बनवाए गए। बाद में इसका पता चला। जब उन्होंने रकम वापस करने के लिए कहा तो आनाकानी करने लगे। जिस पर पुलिस ने नितिन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।

