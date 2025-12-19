Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑनलाइन निवेश का झांसा 1.30 करोड़ की ठगी, साइबर ठगों ने चंडीगढ़ में बुजुर्ग को बनाया निशाना

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.30 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने 77 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया और ऑनलाइन निवेश का ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    ठगों ने बुजुर्ग को एक ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ा और झांसे में लेकर बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.30 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने 77 साल के एक बुजुर्ग को निशाना बनाया और ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर-38 के रहने वाले विकास कौशल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता विजय कुमार एसबीआई से सेवानिवृत्त हैं। कुछ महीने पहले उनके पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें एक महिला का नाम था जिसने उन्हें निवेश में अच्छे मुनाफे का लालच दिया।

    आरोप के मुताबिक ठगों ने बुजुर्ग को एक ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ा और कहा कि यह निवेश योजना एसबीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से चलाई जा रही है। ठगों ने कहा कि यह योजना आरबीआई से मंजूरी प्राप्त है। ऐसे में ठगों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया। ठगों के कहने पर उन्होंने उनके बताए बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी।

    शुरुआत में तो उन्हें मुनाफा दिखाया गया, लेकिन बाद में जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो ठगों ने टालमटोल शुरू कर दी। जब उन्हें ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत दी।