ऑनलाइन निवेश का झांसा 1.30 करोड़ की ठगी, साइबर ठगों ने चंडीगढ़ में बुजुर्ग को बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.30 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने 77 साल के एक बुजुर्ग को निशाना बनाया और ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर-38 के रहने वाले विकास कौशल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता विजय कुमार एसबीआई से सेवानिवृत्त हैं। कुछ महीने पहले उनके पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें एक महिला का नाम था जिसने उन्हें निवेश में अच्छे मुनाफे का लालच दिया।

आरोप के मुताबिक ठगों ने बुजुर्ग को एक ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ा और कहा कि यह निवेश योजना एसबीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से चलाई जा रही है। ठगों ने कहा कि यह योजना आरबीआई से मंजूरी प्राप्त है। ऐसे में ठगों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया। ठगों के कहने पर उन्होंने उनके बताए बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी।