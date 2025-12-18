दिल्ली पुलिस भर्ती की आनलाइन परीक्षा रद, अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा; किया हंगामा
संवाद सूत्र, जागरण, कलियर: सर्वर डाउन होने के कारण पिरान कलियर थाना क्षेत्र के उत्तराटेक पालिटेक्निक कालेज में होने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती कर आनलाइन परीक्षा को रद कर दिया गया। परीक्षा रद होने पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। बाद में, पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा किसी और दिन कराने और नया एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थी माने।
गुरुवार को कलियर स्थित उत्तराटेक पालिटेक्निक कालेज को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (पुरुष व महिला) भर्ती का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर 11 बजे तक होनी थी। लेकिन, सर्वर डाउन होने के कारण साफ्टवेयर नहीं खुल पाया और परीक्षा शुरू नहीं हो सकी।
परीक्षा शुरू नहीं होने पर अभ्यथियों ने कालेज परिसर में जमकर हंगामा किया। कालेज प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने।
पुलिस ने अभ्यथियों को कालेज से बाहर निकालना शुरू किया, इस दौरान जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने जैसे-तैसे कर इन्हें कालेज से बाहर निकाला। इसके बाद कालेज गेट पर अभ्यथियों को परीक्षा रद होने की जानकारी दी गई।
साथ ही, अन्य किसी तिथि पर परीक्षा कराने और नया एडमिट कार्ड के संबंध में अभ्यर्थियों को जल्द ही अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित करने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद मामला शांत हुआ। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि परीक्षा केंद्र में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से परीक्षा रद हुई है।
