Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Bomb Blast: दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार में चौकस, सड़क पर उतरी पुलिस

    By Mehtab Alam Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार में पुलिस सतर्क हो गई है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार रात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। आने-जाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग की गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने खुद रोडवेज बस अड्डा और हरकी पैड़ी क्षेत्र पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में बम धमाकों की सूचना पर एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमों ने कनखल, भीमगौड़ा, चंडीघाट और पुल जटवाड़ा जैसे मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने दोपहिया वाहनों से लेकर चारपहिया तक हर वाहन की तलाशी ली।

    हरकी पैड़ी सहित प्रमुख घाटों, मनसा देवी और चंडी देवी मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खुफिया विभाग भी पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

    एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, सीओ सिटी शिशुपाल नेगी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इंस्पेक्टर जीआरपी बिपिन चंद्र पाठक के साथ मिलकर प्लेटफार्म, वेटिंग हॉल व परिसर का जायजा लिया।

    यह भी पढ़ें- सिडकुल से धनौरी 8 KM मार्ग का होगा पुनर्निर्माण, अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

    देर रात रोडवेज बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को नाजुक बिंदुओं पर गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग को तेज करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान भी जारी रहेगा। पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है।