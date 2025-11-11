Delhi Bomb Blast: दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार में चौकस, सड़क पर उतरी पुलिस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार रात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। आने-जाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग की गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने खुद रोडवेज बस अड्डा और हरकी पैड़ी क्षेत्र पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में बम धमाकों की सूचना पर एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमों ने कनखल, भीमगौड़ा, चंडीघाट और पुल जटवाड़ा जैसे मुख्य प्रवेश बिंदुओं पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने दोपहिया वाहनों से लेकर चारपहिया तक हर वाहन की तलाशी ली।