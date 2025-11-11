सिडकुल से धनौरी 8 KM मार्ग का होगा पुनर्निर्माण, अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ को लेकर शासन से सिडकुल-धनौरी मार्ग के पुनर्निर्माण को हरी झंडी मिल गयी है। सिंचाई विभाग की ओर से 6.43 करोड़ रुपये की लागत से करीब आठ किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इससे अर्धकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। शासन से मार्ग के पुनर्निर्माण को वित्तीय स्वीकृति मिल गयी है।

साथ ही धनौरी से सिडकुल आने-जाने वाले स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। यह मार्ग वर्ष 2021 में कुंभ निधि से बनाया गया था लेकिन रखरखाव के अभाव में करीब छह किलोमीटर तक मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। अब स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्रवासियों को काफी हद तक राहत मिलेगी।



अर्धकुंभ के दौरान कम होगा यातायात दबाव

सिडकुल से धनौरी मार्ग के पुनर्निर्माण के बाद सहारनपुर, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। इससे हाईवे पर यातायात का दबाव भी कम होगा। यह मार्ग धनौरी क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों कुतुबपुर, गढमीरपुर, राजपुर, पूरनपुर आदि को जोड़ता है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।



मालवाहक वाहनों को भी होगी सुविधा

पुनर्निर्माण के बाद अर्धकुंभ के दौरान न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल तक जाने वाले मालवाहक वाहनों को भी जाम से निजात मिलेगी। वाहन धनौरी होते हुए सिडकुल तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। साथ ही अर्द्धकुंभ के दौरान हाईवे पर भी यातायात का दबाव कम होगा।