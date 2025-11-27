हरिद्वार में बंद कमरे में मिला दिल्ली के बुजुर्ग का शव, दो साल से अकेले रहते थे किराये में
हरिद्वार के कनखल में एक बुजुर्ग व्यक्ति का सड़ा-गला शव उनके किराए के कमरे में मिला। मृतक जसवीर सिंह दिल्ली के रहने वाले थे और दो साल से अकेले रह रहे थे। कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में शराब पीने की बात सामने आई है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल क्षेत्र की सर्वप्रिय विहार कालोनी में एक बुजुर्ग का शव कमरे के अंदर सड़ी-गली अवस्था में मिला। बुजुर्ग मूल रूप से गांधीनगर दिल्ली के निवासी थे और करीब दो साल से किराये में अकेले रहते थे।
पुलिस के मुताबिक, शाम के समय कमरे से तेज दुर्गंध फैलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला। शव लगभग पूरी तरह सड़ चुका था और उस पर कीड़े चल रहे थे। मृतक की पहचान जसवीर सिंह (59 वर्ष) निवासी गांधीनगर दिल्ली के रूप में हुई है।
वह पिछले करीब दो वर्ष से सर्वप्रिय विहार कालोनी में अकेले रह रहे थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग 10–15 दिन से कमरे का गेट बंद था और किसी ने उन्हें आते-जाते नहीं देखा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जसवीर शराब का लगातार सेवन करते थे।
पुलिस मान रही है कि मौत बीमारी या अधिक शराब पीने के कारण हुई होगी। फिलहाल, पुलिस स्वजन से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं, कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत में बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा।
