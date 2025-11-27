मोबाइल फोन और 1000 रुपये के लिए अपराध की दुनिया में नाबालिग, कालका में चार धरे, बाल सुधार गृह भेजे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। कालका में रेलवे ग्राउंड के पास देर रात हुई लूट की वारदात का पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। रात 11 बजे हुए हमले में हिमाचल के रहने वाले और वर्तमान में कालका में रह रहे एक व्यक्ति को कुछ युवकों ने अचानक घेरकर मारपीट की और उसका मोबाइल फोन, 1000 रुपये व महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनकर फरार हो गए थे। जान से मारने की धमकी के चलते पीड़ित बुरी तरह दहशत में था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

24 नवंबर को मामला दर्ज होते ही डीसीपी सृष्टि गुप्ता के निर्देश पर कालका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई। मुख्य सिपाही वासू देव व टीम ने इलाके में लगातार दबिश, सीक्रेट इनपुट और निगरानी के जरिए मात्र दो दिनों में वारदात को अंजाम देने वाले चार संदिग्धों को पकड़ लिया।