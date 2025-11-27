Language
    मोबाइल फोन और 1000 रुपये के लिए अपराध की दुनिया में नाबालिग, कालका में चार धरे, बाल सुधार गृह भेजे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    कालका में रेलवे ग्राउंड के पास हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस मामले में चार नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन, 1000 रुपये और दस्तावेज लूटे थे। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और आरोपितों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

    लूटपाट में पकड़े गए चारों नाबालिगों को बाल सुधार गृह अंबाला भेजने के आदेश।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। कालका में रेलवे ग्राउंड के पास देर रात हुई लूट की वारदात का पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। रात 11 बजे हुए हमले में हिमाचल के रहने वाले और वर्तमान में कालका में रह रहे एक व्यक्ति को कुछ युवकों ने अचानक घेरकर मारपीट की और उसका मोबाइल फोन, 1000 रुपये व महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनकर फरार हो गए थे। जान से मारने की धमकी के चलते पीड़ित बुरी तरह दहशत में था।

    24 नवंबर को मामला दर्ज होते ही डीसीपी सृष्टि गुप्ता के निर्देश पर कालका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई। मुख्य सिपाही वासू देव व टीम ने इलाके में लगातार दबिश, सीक्रेट इनपुट और निगरानी के जरिए मात्र दो दिनों में वारदात को अंजाम देने वाले चार संदिग्धों को पकड़ लिया।

    चौंकाने वाली बात यह रही कि पूछताछ में सभी आरोपी नाबालिग निकले, जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। प्रारंभिक जांच में चारों ने लूट को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की।

    पुलिस ने आरोपितों से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जबकि अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत चारों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह अंबाला भेजने के आदेश दिए गए।