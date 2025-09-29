Language
    102 वर्ष पुरानी बड़ी रामलीला सनातन संस्कृति और परंपरा का जीवंत संवाहक

    By Manish kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:13 PM (IST)

    दैनिक जागरण ने 102 वर्षों से सनातन संस्कृति को जीवित रखने वाली श्रीरामलीला कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया। यह सम्मान रामलीला मंच पर दिया गया जहाँ कमेटी के पदाधिकारियों को स्मृति चिह्न और अंगवस्त्रम भेंट किए गए। दैनिक जागरण के राज्य संपादक मनोज कुमार झा ने रामलीला को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। श्री रामलीला कमेटी 102 वर्षों से सनातन संस्कृति और परंपरा का जीवंत संवाहक बनी हुई है। बड़ी रामलीला के नाम से मशहूर रामलीला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाला मंच है। समाज की जीवंत परंपराओं का प्रतिबिंब है।

    पिछले एक शताब्दी से अधिक समय से यह कमेटी निरंतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए रविवार को दैनिक जागरण ने कमेटी पदाधिकारियों को रामलीला मंच पर सम्मानित किया।

    राज्य संपादक मनोज कुमार झा और समाचार संपादक देवेंद्र सती ने समिति पदाधिकारियों को गौरव गाथा सम्मान पत्र, सनातन के संवाहक स्मृति चिह्न भेंट करने के साथ ही अंगवस्त्रम से सम्मानित किया।

    राज्य संपादक मनोज कुमार झा ने कहा कि रामलीला का आयोजन सामाजिक एकता और सामूहिकता की मिसाल है। इसमें समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका निभाता है। कोई कलाकार होता है, कोई आयोजक, तो कोई दर्शक। यही सामूहिकता इसे जीवंत बनाए रखती है। आज के आधुनिक दौर में जहां इलेक्ट्रानिक माध्यम मनोरंजन के नए साधन प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं रामलीला अपनी सरलता और सांस्कृतिक गहराई के कारण अब भी लोगों को आकर्षित करती है।

    मंच पर कलाकारों का भावपूर्ण अभिनय, पारंपरिक संगीत और संवाद लोगों को समय के प्रवाह में पीछे ले जाकर धर्म, नीति और मर्यादा के आदर्शों से जोड़ता है। श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र चड्ढा और महामंत्री महाराज कृष्ण सेठ ने कहा रामलीला का मंचन हर वर्ष समाज में भाईचारा,धर्म और सत्य की विजय का संदेश देता है।

    इसमें कलाकारों का योगदान, आयोजकों की मेहनत और स्थानीय लोगों का सहयोग इस परंपरा को अबाध रूप से आगे बढ़ा रहा है। संचालक डा संदीप कपूर ने कहा कि आधुनिकता की चमक के बीच भी बड़ी रामलीला अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है।

    यह आयोजन हर पीढ़ी को यह सिखाता है कि असत्य और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विजय आखिरकार सत्य और धर्म की ही होती है। कहा कि बड़ी रामलीला हरिद्वार का पहला रंगमंच है जहां राजनेता, संत, व्यापारी और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और नागरिक मंच सज्जा और पात्रों के अभिनय से अविभूत हाो रहे हैं।

    इस अवसर पर श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार भसीन, मंत्री रविकांत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवींद्र अग्रवाल, ऋषभ मल्होत्रा, विशाल गोस्वामी, राहुल वशिष्ठ, मयंक मूर्ति भट्ट, विनय सिंघल के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

    प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण ने श्रीरामलीला कमेटी को जो सम्मान दिया है इसके लिए वह जागरण परिवार का आभारी हैं। इस अभिनव पहल का वह स्वागत करते हैं।

    वीरेंद्र चड्ढा, अध्यक्ष, श्रीराम लीला कमेटी, हरिद्वार

    जागरण की यह पहल सराहनीय है। यह सनातन को आलोकित करने वाला कार्य है। प्रतिष्ठित समाचार पत्र की ओर से मंच पर आकर उनके कार्यों की प्रशंसा,गौरव का विषय है।

    महाराज कृष्ण सेठी, महामंत्री, श्रीराम लीला कमेटी, हरिद्वार