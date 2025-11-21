Roorkee News: ओएलएक्स पर कार बेचने का दिया झांसा, युवक से ठग लिए 80 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, रुड़की: एक युवक को ओएलक्स पर कार बेचने का झांसा देकर 80 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। युवक से कार बेचने के लिए एडवांस रकम खाते में जमा कराई गई थी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत का कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा निवासी संदीप पिछले कई दिनों से एक पुरानी कार खरीदने का प्रयास कर रहा था। वह करीब दो सप्ताह से ओएलएक्स पर भी कार की तलाश कर रहा था। करीब दस दिन पहले उसने ओएलएक्स पर एक विज्ञापन देखा।

विज्ञापन में एक कंपनी की पुरानी कार बेचने के फोटो डाले गए थे। कार की कीमत ढाई लाख रुपये बताई गई थी। फोटो देखकर युवक को कार पसंद आ गई। युवक ने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा।

संपर्क साधने पर पता चला कि यह कार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति की है। दोनों के बीच बातचीत हो गई। कार स्वामी ने कहा कि उसे 80 हजार रुपये एडवांस में चाहिए। इसके बाद वह कार की डिलीवरी उसके घर पर करेगा।