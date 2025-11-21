साइबर अपराधियों ने तीन दिन में कैसे 1.98 लाख रुपये उड़ाए? अचानक बंद हो गए थे मोबाइल के एप

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवक का मोबाइल हैक कर तीन दिन में अलग-अलग दो बैंक खातों से 1.98 लाख रुपये साफ कर दिए। पीड़ित ने पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर पर ठगी की शिकायत की। इसके बाद गंगानगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

गंगानगर थाना क्षेत्र की राधा गार्डन कालोनी निवासी डा. महावीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन नवंबर को साइबर अपराधियों ने उनका मोबाइल हैक कर चार बार में 98 हजार रुपये अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके दो दिन बाद दोबारा से उनका मोबाइल हैक हो गया।