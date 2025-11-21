साइबर अपराधियों ने तीन दिन में कैसे 1.98 लाख रुपये उड़ाए? अचानक बंद हो गए थे मोबाइल के एप
मेरठ में साइबर अपराधियों ने एक युवक का मोबाइल हैक करके तीन दिनों में उसके दो बैंक खातों से 1.98 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गंगानगर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही रकम वापस दिलाने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवक का मोबाइल हैक कर तीन दिन में अलग-अलग दो बैंक खातों से 1.98 लाख रुपये साफ कर दिए। पीड़ित ने पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर पर ठगी की शिकायत की। इसके बाद गंगानगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
गंगानगर थाना क्षेत्र की राधा गार्डन कालोनी निवासी डा. महावीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन नवंबर को साइबर अपराधियों ने उनका मोबाइल हैक कर चार बार में 98 हजार रुपये अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके दो दिन बाद दोबारा से उनका मोबाइल हैक हो गया।
मोबाइल हैक होते ही उसके सारे ऐप बंद हो गए। अगले दिन पिता चला कि उनके दूसरे बैंक खाते से एक लाख रुपये साफ हो गए। थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही उनकी रकम वापस दिलाई जाएगी।
