कलयुगी पिता ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार... बेटी के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास, संबंधित धाराओं में मुकदमा

बेटी के दुष्कर्म का प्रयास करने वाले कलयुगी पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में दर्ज मुकदमा

संवाद सूत्र, लक्सर। कलयुगी पिता ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए अपने ही खून के रिश्ते को कलंकित कर डाला। पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग हाई स्कूल की छात्रा है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशे का आदी है आरोपी पिता लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पंद्रह वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ लक्सर कोतवाली पहुंची तथा शिकायत कर बताया कि उसका पिता नशे का आदी है व उस पर बुरी नजर रखता है। 28 जून को जब वह घर पर अकेली थी तो पिता ने उसे बुरी नियत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके शोर मचाने पर मौके पर पहुंची उसकी मां ने उसे कलयुगी पिता के चंगुल से छुड़ाया। पीड़िता की मां ने पहले भी कई बार समझाया छात्रा का आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उसके कलयुगी पिता द्वारा कई बार उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जा चुका है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने हैवान पति को कई बार समझा चुकी है लेकिन उसके सिर पर हैवानियत इस कदर हावी थी कि उसने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर डाला है। पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज नाबालिग व उसकी मां ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कलयुगी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: riya.pandey