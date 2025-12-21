Haridwar: बसपा से प्रदेश प्रभारी चौधरी शीशपाल सिंह निष्कासित, अनुशासनहीनता का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : बहुजन समाज पार्टी में अब प्रदेश प्रभारी चौधरी शीशपाल सिंह पर गाज गिर गई। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने यह कार्रवाई की है। देहरादून निवासी चौधरी शीशपाल सिंह दो बार बसपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। टिहरी सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके आलवा ज्वालापुर सीट से वह विधानसभा का चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की आरे से कुछ महीने पहले उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह की ओर से चौधरी शीशपाल सिंह के निष्कासन को लेकर पत्र जारी किया गया। जिसमें आरोप लगाया कि चौधरी शीशपाल सिंह की ओर से लगातार पार्टी का अनुशासन तोड़ा जा रहा है। समझाने के बाद भी अनुशासनहीनता नहीं रुकने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।