Haridwar: बसपा से प्रदेश प्रभारी चौधरी शीशपाल सिंह निष्कासित, अनुशासनहीनता का लगा आरोप
बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश प्रभारी चौधरी शीशपाल सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने यह कार्रवाई की ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार : बहुजन समाज पार्टी में अब प्रदेश प्रभारी चौधरी शीशपाल सिंह पर गाज गिर गई। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने यह कार्रवाई की है।
देहरादून निवासी चौधरी शीशपाल सिंह दो बार बसपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। टिहरी सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके आलवा ज्वालापुर सीट से वह विधानसभा का चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की आरे से कुछ महीने पहले उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
रविवार को प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह की ओर से चौधरी शीशपाल सिंह के निष्कासन को लेकर पत्र जारी किया गया। जिसमें आरोप लगाया कि चौधरी शीशपाल सिंह की ओर से लगातार पार्टी का अनुशासन तोड़ा जा रहा है। समझाने के बाद भी अनुशासनहीनता नहीं रुकने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।
इस कार्रवाई को लेकर बसपा नेताओं में हलचल मची रही। ऐसा बताया गया है कि चौधरी शीशपाल सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए अपने इस्तीफे का जिक्र किया था। पार्टी हाइकमान को यह बात नगवार गुजरी है। उनका मानना था कि चौधरी शीशपाल जैसे वरिष्ठ नेता को इंटरनेट मीडिया के बजाय पार्टी के मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए थी।
