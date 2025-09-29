Language
    एशिया कप मैच के दौरान हरिद्वार में दो गुटों में हिंसक झड़प

    By Mehtab alam Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:01 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल में एशिया कप का फाइनल मैच देखते समय दो गुटों में झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान पथराव भी हुआ जिससे अफरा-तफरी मच गई और प्रोजेक्टर टूट गया। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी भाग गए। एक पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एशिया कप देख रहे दो पक्षों में मारपीट, पथराव कर प्रोजेक्टर तोड़ा

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल में रविवार की रात एशिया कप का फाइनल मैच देखने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान पथराव शुरू हो गया। जिससे अफरा-तफरी मच गई। पत्थरबाजी में प्रोजेक्टर भी तोड़ दिया गया।

    पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित भाग निकले। हालांकि, बाद में एक पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस जांच कर रही है।

    पुलिस के मुताबिक, रविवार रात एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए कनखल में रविदास बस्ती के पास मेन रोड पर कुछ युवाओं ने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था। मैच देखने के लिए सड़क किनारे क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ जमा थी।

    किसी बात को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और क्रिकेट प्रेमियों में भगदड़ व अफरा तफरी मच गई। सूचना पर कनखल थाने की एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    पुलिस को देखते ही झगड़ा करने वाले फरार हो गए। पुलिस ने हंगामा शांत कराया और भीड़ को हटाया। पथराव में कई लोग घायल हो गए। जबकि मैच देखने के लिए लगाया गया प्रोजेक्टर भी टूट गया।

    इंस्पेक्टर कनखल रविंद्र शाह ने बताया कि एक पक्ष की ओर से तहरीर आई है। मामले की जांच की जा रही है। झगड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    शिविर में 782 रोगियों ने कराया उपचार 

    35 दिव्यांग सर्टिफिकेट वितरित किए गए संवाद सूत्र, जागरण खानपुर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 782 रोगियों ने उपचार कराया वहीं 35 दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

    एसीएमओ डा अनिल वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ करते कहा कि जब नारी स्वस्थ रहेगी तभी परिवार खुशहाल रहेगा। पीएचसी और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर संचालित शिविर में महिला और पुरुषों की स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच आदि की जा रही है।

    किशोरियों को साफ-सफाई के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डाक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि आगामी दो अक्टूबर तक सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिविर में टीकाकरण, परिवार नियोजन, टीबी, आयुष्मान भारत योजना के स्टाल लगाए गए।

    दिव्यांगों के कार्ड भी बनाए गए। महिला चिकित्सक डाक्टर पृथा चौधरी, जनरल सर्जन डाक्टर श्रद्धा मिश्रा,आर्थोपीडिक सर्जन इशांत बुद्धि राजा, ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर आशुतोष कुमार सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ डाक्टर आकृति चौहान, डर्मेटोलाजिस्ट अदिति वशिष्ठ, डा तरुण कुमार, डाक्टर सैमुअल जार्ज, डा निशा सैनी, डा शिखा सिंह, डा सागर आदि मौजूद रहे।