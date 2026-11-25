जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की कोतवाली क्षेत्र की एक ने मां और सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि दोनों उसे जबरन अलग-अलग होटलों में भेजकर देह व्यापार के लिए मजबूर किया हैं। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गयी और कमरे में बंद कर भूखा रखा गया। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली पहुंची किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि, उसके पिता की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। किशोरी का आरोप है कि मां और सौतेला पिता उसे क्षेत्र के अलग-अलग होटलों में ले जाते हैं और वहां ग्राहकों के साथ भेजते हैं।