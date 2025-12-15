अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तानी नागरिक को बांद्रा एक्सप्रेस से रेलवे पुलिस ने पकड़ा, 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका है वीजा
देवबंद में अवैध रूप से रह रहे एक अफगानिस्तानी नागरिक को रेलवे पुलिस ने बांद्रा एक्सप्रेस में पकड़ा है। उसका वीजा 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलवे पुलिस ने बांद्रा एक्सप्रेस की चेन पुलिंग होने की जांच के दौरान अफगानिस्तान के नागरिक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। विदेशी नागरिक देवबंद में दारुल उलूम में पढ़ाई कर रहा था 4 साल पहले उसका वीजा समाप्त हो चुका था।
अवैध रूप से देश में रहने के मामले में रेलवे पुलिस बल की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। रविवार की शाम देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में रुड़की के पास चेन पुलिंग हो गई।
चेन पुलिंग की सूचना पर रेलवे पुलिस बल की टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी इसी दौरान टीम ने ट्रेन में सवार एक सन्दिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने अपना नाम नजीबुल्लाह (46) पुत्र हाजी बिस्मिल्लाह निवासी नाहिया-3 थाना नाहिया-3 कंधार अफगानिस्तान बताया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह देवबंद के दारुल उलूम में 2018 से पढ़ाई कर रहा है। उसने बताया कि वर्ष 2021 में उसका वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। उसने अपना वीजा की अवधि अभी तक नहीं बढ़वाई है। जब पुलिस ने उससे विजा और अन्य दस्तावेज मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया।
इसके बाद रेलवे पुलिस बल ने उसे गंग नहर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में रुड़की रेलवे पुलिस बल चौकी के उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी। गंग नहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अभी सूचना इकाई की टीम ने भी और उससे पूछताछ की है।
यह भी पढ़ें- बाघ गणना 2026 का पहला चरण आज से शुरू, डिजिटल ऐप में दर्ज होंगे बाघों के पैरों के निशान
गंग नहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि वह समय-समय पर कलियर भी जाता था इसकी भी जांच की जा रही है। गंगानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।