    रुड़की नगर निगम में इस फेमस यू-टूयबर ने मनाया जन्मदिन, लगे अश्लील ठुमके; हो गया बवाल

    By Raman Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    रुड़की नगर निगम के सभागार में एक यू-ट्यूबर का जन्मदिन मनाया गया, जहाँ अश्लील गानों पर नृत्य किया गया। इस घटना ने विवाद खड़ा कर दिया है और लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

    अश्लील डांस का वीडियो प्रसारित होने के बाद नगर निगम की हो रही फजीहत। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा का कारण एक यूटूयबर के जन्मदिन पार्टी में हुआ अश्लील डांस है। वीडियो प्रसारित होने के बाद से नगर निगम की फजीहत हो रही है। छवि बिगड़ता देख अब महापौर एवं अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दो माह पूर्व इस यूटूयूबर को अश्लील कंटेंट इंटरनेट मीडिया पर परोसने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    रुड़की नगर निगम के सभागार को एक पार्षद ने कवि सम्मेलन के लिए बुक किया था। इस सभागार में शनिवार की रात को एक चर्चित यूट्यूबर अमजद की बर्थ डे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम युवक एवं युवतियों ने अश्लील डांस किया और जमकर ठूमके लगाए गए। केक काटकर एक दूसरे के ऊपर फेंका गया, जिससे नगर निगम के सभागार की कुर्सियां भी गंदी हो गई। इसके बाद रविवार को इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

    वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। इंटरनेट मीडिया पर तमाम कमेंट्स आए और नगर निगम को आड़े हाथों लिया गया। लोगों का कहना था कि नगर निगम का सभागार सरकारी संपत्ति है। ऐसे में यहां पर राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे निजी कार्यक्रम के लिए इसको बुक किया जाना गलत है।

    वहीं, दूसरी ओर वार्ड नंबर एक के पार्षद अमित कुमार ने बताया कि उन्हें गुमराह कर यह सभागार बुक कराया गया था। उन्हें बताया गया था कि कवि सम्मेलन होना है, इसके स्थान पर बर्थ-डे पार्टी और डांस आदि करना गलत है। निगम अधिकारियों को जो उचित कार्रवाई है वह करनी चाहिए।

    निगम सभागार में बर्थ-डे पार्टी मनाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। मामले में जो उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।

    - अनीता देवी अग्रवाल, महापौर, नगर निगम रुड़की

    नगर निगम सरकारी संपत्ति है। किसी भी कार्यक्रम के लिए यदि सभागार बुक होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तभी उसे बुक किया जाना चाहिए। जो वीडियो प्रसारित हो रहा है वह आपत्ति जनक हैं। नगर निगम को इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाना चाहिए।

    - प्रदीप बत्रा, विधायक, रुड़की