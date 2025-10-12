रुड़की नगर निगम में इस फेमस यू-टूयबर ने मनाया जन्मदिन, लगे अश्लील ठुमके; हो गया बवाल

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा का कारण एक यूटूयबर के जन्मदिन पार्टी में हुआ अश्लील डांस है। वीडियो प्रसारित होने के बाद से नगर निगम की फजीहत हो रही है। छवि बिगड़ता देख अब महापौर एवं अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दो माह पूर्व इस यूटूयूबर को अश्लील कंटेंट इंटरनेट मीडिया पर परोसने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुड़की नगर निगम के सभागार को एक पार्षद ने कवि सम्मेलन के लिए बुक किया था। इस सभागार में शनिवार की रात को एक चर्चित यूट्यूबर अमजद की बर्थ डे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम युवक एवं युवतियों ने अश्लील डांस किया और जमकर ठूमके लगाए गए। केक काटकर एक दूसरे के ऊपर फेंका गया, जिससे नगर निगम के सभागार की कुर्सियां भी गंदी हो गई। इसके बाद रविवार को इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। इंटरनेट मीडिया पर तमाम कमेंट्स आए और नगर निगम को आड़े हाथों लिया गया। लोगों का कहना था कि नगर निगम का सभागार सरकारी संपत्ति है। ऐसे में यहां पर राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे निजी कार्यक्रम के लिए इसको बुक किया जाना गलत है।