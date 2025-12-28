रुड़की के बीटी गंज में जिला सहकारी बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग, मशीन जलकर खाक
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटी गंज में शनिवार देर रात जिला सहकारी बैंक के एटीएम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग से एटीएम मशीन क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटी गंज में जिला सहकारी बैंक के एटीएम में शनिवार देर रात आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मोके पर पहुंची।
दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग से एटीएम मशीन को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि शॉट सर्किट होने से आग लगी थी।
