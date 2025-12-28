Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रुड़की के बीटी गंज में जिला सहकारी बैंक के एटीएम में लगी भीषण आग, मशीन जलकर खाक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटी गंज में शनिवार देर रात जिला सहकारी बैंक के एटीएम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग से एटीएम मशीन क ...और पढ़ें

    Hero Image

    आग बुझाते दमकलकर्मी।

    जागरण संवाददाता, रुड़की। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटी गंज में जिला सहकारी बैंक के एटीएम में शनिवार देर रात आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मोके  पर पहुंची।

    दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग से एटीएम मशीन को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि शॉट सर्किट होने से आग लगी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें