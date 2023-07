सड़क हादसों का सिलसिला जारी, डाक कांवड़ की तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से 5 की मौत; दो दिन में 70 घायल

डाक कांवड़ की रफ्तार में अलग-अलग जगहों पर हुए हादसों में पांच की मौत हो गई जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। पुलिस भी हादसों की सूचना पर रात भर दौड़ती रही। वहीं अस्पतालों में भी चिकित्सक घायलों का उपचार करने में लगे रहे। पिछले तीन दिनों से डाक कांवड़ यात्रा की भागमभाग चल रही है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसों का सिलसिला भी जारी है।

जागरण संवाददाता, रुड़की: डाक कांवड़ की रफ्तार में अलग-अलग जगहों पर हुए हादसों में पांच की मौत हो गई जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। पुलिस भी हादसों की सूचना पर रात भर दौड़ती रही। वहीं अस्पतालों में भी चिकित्सक घायलों का उपचार करने में लगे रहे। डाक कांवड़ यात्रा की भागमभाग में सड़क हादसों में पांच की मौत पिछले तीन दिनों से डाक कांवड़ यात्रा की भागमभाग चल रही है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसों का सिलसिला भी जारी है। पिछले दो दिनों में करीब 70 लोग घायल हुए। वहीं शुक्रवार से लेकर शनिवार की सुबह तक भी शहर और देहात में हुए सड़क हादसों में पांच की मौत हो चुकी है जबकि 45 लोग घायल हुए। मोर्चरी में रखे गए मृतकों के शव पुलिस के मुताबिक, रुड़की मंगलौर बाईपास पर हादसों में जिन पांच लोगाें की मौत हुई है। उनके नाम अमित निवासी दिल्ली, चेतन निवासी नाेएड़ा, हनी निवासी सहारनपुर, हरिराम निवासी राज विहार, दिल्ली, मोहित निवासी कुरुक्षेत्र, हरियाणा है। पुलिस ने इन सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हनी और हरिराम की सड़क हादसे में मौत मंगलौर क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा भगवानपुर के मंडावर में हुए सड़क हादसे में घायलों के नाम विकास, अजय और सुरेंद्र निवासी बढेढी जिला सहारनपुर, आयुष, दिपांशु, बादल निवासी ब्रहमपुर मेरठ, उप्र है। वहीं मंगलौर क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसों में रश्मि देवी निवासी कानपुर, तजेंद्र, रोहित, पवन निवासी पलवल हरियाणा के अलावा गौरव निवासी शुक्रताल मुजफ्फरनगर भी सड़क हादसे में घायल हुए है। रुड़की बाईपास मार्ग पर सड़क हादसों में 25 घायल वहीं रुड़की बाईपास मार्ग पर भी सड़क हादसों में 25 से अधिक लोग घायल हुए है, जिनका रुड़की के सिविल अस्पताल और क्षेत्र के अन्य निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। जबकि कई घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

