यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अवंतिका संग ऋषिकेश में लिए सात फेरे, पहाड़ी परंपरा से हुई शादी

जागरण संवाददाता, देहरादून। हल्द्वानी निवासी मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी मंगलवार को ऋषिकेश के तपोवन स्थित एक रिजॉर्ट में अवंतिका भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया और दोनों के परिवारों के करीबी लोग ही मौजूद रहे। अपने ब्लॉग में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था।

यूट्यूबर सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट की शादी के लिए स्वजन मंगलवार सुबह ही ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के तपोवन के रिसॉर्ट में पहुंचे। स्वजन के अलावा किसी अन्य को कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं थी। पहाड़ की परंपरा के साथ विवाह समारोह हुआ।

सात फेरों से पहले स्वजन ने लोक संस्कृति के पारंपरिक गीतों को गया। सौरभ के चचेरे भाई और उनके साथ अक्सर ब्लॉग में नजर आने वाले कुनाली भी शादी में शामिल हुए। इससे पहले सौरभ जोशी को धमकी मिलने की बात भी सामने आई थी।