यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अवंतिका संग ऋषिकेश में लिए सात फेरे, पहाड़ी परंपरा से हुई शादी
यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अवंतिका के साथ ऋषिकेश में सात फेरे लिए। यह विवाह पहाड़ी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस जोड़े को बधाई दी और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। हल्द्वानी निवासी मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी मंगलवार को ऋषिकेश के तपोवन स्थित एक रिजॉर्ट में अवंतिका भट्ट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया और दोनों के परिवारों के करीबी लोग ही मौजूद रहे। अपने ब्लॉग में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था।
यूट्यूबर सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट की शादी के लिए स्वजन मंगलवार सुबह ही ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के तपोवन के रिसॉर्ट में पहुंचे। स्वजन के अलावा किसी अन्य को कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं थी। पहाड़ की परंपरा के साथ विवाह समारोह हुआ।
सात फेरों से पहले स्वजन ने लोक संस्कृति के पारंपरिक गीतों को गया। सौरभ के चचेरे भाई और उनके साथ अक्सर ब्लॉग में नजर आने वाले कुनाली भी शादी में शामिल हुए। इससे पहले सौरभ जोशी को धमकी मिलने की बात भी सामने आई थी।
उनके शादी समारोह को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। अपने ब्लॉग में उन्होंने सिक्रेट जगह पर शादी करने की बात कही थी। इसमें दुल्हन पक्ष से पांच और दूल्हा पक्ष से 10 लोगों के शामिल होने की बात कही थी।
