Year Ender 2025 : उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खोले बदलाव के द्वार

अशोक केडियाल जागरण देहरादून: उत्तराखंड राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों प्राप्त की हैं। अब आगे उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रविधानों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो तो राज्य की शिक्षा में बड़े बदलाव आएंगे। शिक्षा गुणवत्ता के दम पर राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य राष्ट्रीय रैंकिंग में लंबी छलांग लगा सकेगा।

राज्य गठन के समय सीमित संसाधन, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, विद्यालयों तक पहुंच की समस्या और ड्राप आउट जैसी चुनौतियां का राज्य ने सामना किया। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने नये सोपान स्थापित किए हैं।

राज्य के दुर्गम इलाकों तक स्कूली शिक्षा पहुंचाने के लिए नये विद्यालय खोले गए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात बढ़ा एवं परीक्षा परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए एक माडल राज्य के रूप में उभरा है। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा में बड़ा बदलाव एनईपी-2020 के तहत किया जा रहा है। जल्द ही इसके परिणाम भी दिखाई देंगे।

शिक्षा को आध्यात्म से जोड़कर ‘ज्ञानपथ’ तैयार किया उत्तराखंड राज्य ने शिक्षा को आध्यात्मिकता से जोड़कर देश की पुरातन शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। इस पहल से न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः आरंभ करने का गौरव प्राप्त हुआ है, बल्कि राज्य ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार किया है। दून विवि का हिंदी अध्ययन केंद्र इसका उदाहरण है।

बजट 665 करोड़ से बढ़ाकर 11,401 करोड़ किया राज्य गठन के समय स्कूल शिक्षा का बजट मात्र 665 करोड़ था जो आज बढ़कर 11,401 करोड़ पहुंच गया है। इस अवधि में प्रारंभिक शिक्षा का बजट 342 करोड़ रुपये से बढ़कर 4384 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा का बजट 323 करोड़ से बढ़कर 7017 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

1340 विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग सुविधा राज्य में सरकारी विद्यालयों में डिजिटल एवं आनलाइन लर्निंग सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर पर 1340 विद्यालयों में वर्चुअल माध्यम से लाइव कक्षा कक्ष से शिक्षण कार्य किया जा रहा है जो यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध है ताकि छात्र अवकाश के दिन घर से भी इसका लाभ ले सकें।

राज्य में वर्चुअल प्रसारण के लिए छह स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। राज्य में 1051 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं वर्ष 2026 में 1492 नई स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। ऐसे तैयार हुआ शिक्षा प्रसार का रोडमेप उत्तराखंड की 97 प्रतिशत बस्तियों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, 98 प्रतिशत बस्तियों में तीन किमी के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय, 92 प्रतिशत बस्तियों में पांच किमी पर हाईस्कूल और 94 प्रतिशत बस्तियों में सात किमी पर इंटर कालेज की सुविधा उपलब्ध है।