Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    21 दिसंबर को देहरादून में होगा कुश्ती दंगल, यूपी और उत्तराखंड के पहलवान करेंगे दो-दो हाथ

    By Sumit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    देहरादून में 21 दिसंबर को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस दंगल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहलवान भाग लेंगे और अपनी कुश्ती कौशल का प्रदर्शन क ...और पढ़ें

    Hero Image

    तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। प्रतीकात्‍मक 

    जागरण संंवाददाता, देहरादून। वीर बाल शहीदी दिवस के उपलक्ष में श्री राम सेना समिति की ओर से 21 दिसंबर को परेड ग्राउंड में कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। समिति के खेल प्रमुख बृजेश चावला ने बताया कि दोपहर तीन बजे से होने वाली कुश्ती दंगल में उत्तराखंड के अलावा उत्तरप्रदेश के पहलवान भी भाग लेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंदिर में स्थाई धातु का ध्वज किया स्थापित

    देहरादून: गढ़ी कैंट स्थित माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में विगत 25 नवम्बर 2025 को स्थापित धर्म ध्वज को स्थाई धातु का बना दिया गया है। मंदिर के संस्थापक आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि भगवा रंग के ध्वज में कोविदार वृक्ष के साथ साथ ॐ भी स्थापित किया गया है। जन-जन को सनातन से जोड़ने के उद्देश्य से स्थाई धातु के ध्वज को स्थापित किया गया है। 

    यह भी पढ़ें- ‘दंगल’ की याद दिलाती नारी शक्ति, भोजपुरी सिनेमा में अंजना सिंह की ‘कुश्ती’ का दमदार ट्रेलर रिलीज