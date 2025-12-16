‘दंगल’ की याद दिलाती नारी शक्ति, भोजपुरी सिनेमा में अंजना सिंह की ‘कुश्ती’ का दमदार ट्रेलर रिलीज

डिजिटल न्यूज, पटना। भोजपुरी सिनेमा में खेलों पर आधारित फिल्मों की संख्या अब तक काफी सीमित रही है और जो फिल्में बनीं, उनमें अधिकतर पुरुष किरदार ही केंद्र में रहे। हिंदी सिनेमा में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म ‘दंगल’ ने जिस तरह महिला पहलवानों की संघर्ष गाथा को पर्दे पर उतारकर एक नई सोच दी थी, उसी राह पर अब भोजपुरी सिनेमा भी कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। निर्माता प्रदीप सिंह और प्रतीक सिंह की फिल्म 'कुश्ती' इसी सोच का परिणाम है, जिसका भव्य ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस फिल्म में भोजपुरिया हॉट केक अंजना सिंह नारी शक्ति के सशक्त प्रतीक के रूप में नजर आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'कुश्ती' का ट्रेलर शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखता है। ट्रेलर में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो समाज की बंदिशों, हालात और चुनौतियों से जूझते हुए अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए कुश्ती के अखाड़े में उतरती है।

ठीक उसी तरह जैसे ‘दंगल’ में बेटियों ने अखाड़े में अपनी ताकत साबित की थी, 'कुश्ती' में भी महिला सशक्तिकरण का संदेश बेहद प्रभावी और भावनात्मक ढंग से उभरकर सामने आता है। फिल्म का निर्देशन देव पांडेय ने किया है, जिन्होंने कहानी और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक प्रेरणादायक प्रस्तुति दी है। अंजना सिंह फिल्म की आत्मा हैं। ट्रेलर में उनकी दमदार अदाकारी, आत्मविश्वास और संघर्ष साफ झलकता है। भावनात्मक दृश्यों से लेकर कुश्ती के सीन तक, अंजना सिंह हर फ्रेम में दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती हैं। उनके साथ जय यादव, देव सिंह, सुशील सिंह, मनोज टाइगर और प्रकाश जैस जैसे अनुभवी कलाकार फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म का संगीत भी इसकी एक बड़ी ताकत है। संगीतकार साजन मिश्रा के संगीत निर्देशन में बने गीत, गीतकार राजेश पांडेय के अर्थपूर्ण बोल और किशन चंद्रवंशी, सुगम सिंह व काजल राज की आवाजें फिल्म के प्रभाव को और बढ़ाती हैं।