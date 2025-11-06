मुरादाबाद की महिला ने देहरादून के रिटायर्ड कर्नल को दिया झांसा, मकान दिलाने के नाम पर ठगे 76 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून : मकान दिलाने के नाम पर मुरादाबाद की महिला ने सेवानिवृत्त महिला कर्नल और उनकी बहन से 76 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में सेवानिवृत्त कर्नल शैलजा कार्की निवासी भारुवाला कालोनी, क्लेमेनटाउन ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने बहन शिवानी कार्की के साथ मकान खरीदने की योजना बनाई।

अप्रैल 2025 में इनोशी उर्फ रिमझिम ठाकुर निवासी सहस्रधारा रोड मूल निवासी सिविल लाइन, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) ने पनाश वैली में एक मकान दिखाया। मकान पसंद आने के बाद रिमझिम ने उनसे 76 लाख रुपये भी ले लिए।

शुरुआत में इनोशी उर्फ रिमझिम ने अच्छा व्यवहार किया और लगातार बातचीत की। इसी बीच उसने कहा कि वह पथरी के कारण बीमार है।

पीड़ित ने बताया कि रिमझिम की ओर से दिलाए मकान के दस्तावेजों की जांच कराई गई तो पता चला कि दस्तावेज जाली हैं। इसके बाद रिमझिम से जब रकम वापस करने को कहा तो वह सहमत हो गई।

24 सितंबर को रिमझिम ने घंटाघर पर मिलने की बात कही और दो घंटे तक इंतजार कराया। इसके बाद बीमारी का बहाना बना दिया और माउंट व्यू कालोनी स्थित अपने घर बुलाया।

रिमझिम ने अपनी सहयोगी शिखा शर्मा के नाम से तीन पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो बाउंस हो गए। राजपुर थानाध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित इनोशी उर्फ रिमझिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।