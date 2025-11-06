Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद की महिला ने देहरादून के रिटायर्ड कर्नल को दिया झांसा, मकान दिलाने के नाम पर ठगे 76 लाख रुपये

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    मुरादाबाद की एक महिला ने देहरादून की सेवानिवृत्त महिला कर्नल और उनकी बहन को मकान दिलाने के नाम पर 76 लाख रुपये की ठगी की। महिला ने पनाश वैली में एक मकान दिखाया और रुपये लेने के बाद जाली दस्तावेज दिए। रकम वापस मांगने पर उसने चेक दिए, जो बाउंस हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून : मकान दिलाने के नाम पर मुरादाबाद की महिला ने सेवानिवृत्त महिला कर्नल और उनकी बहन से 76 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में सेवानिवृत्त कर्नल शैलजा कार्की निवासी भारुवाला कालोनी, क्लेमेनटाउन ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने बहन शिवानी कार्की के साथ मकान खरीदने की योजना बनाई।

    अप्रैल 2025 में इनोशी उर्फ रिमझिम ठाकुर निवासी सहस्रधारा रोड मूल निवासी सिविल लाइन, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) ने पनाश वैली में एक मकान दिखाया। मकान पसंद आने के बाद रिमझिम ने उनसे 76 लाख रुपये भी ले लिए।

    शुरुआत में इनोशी उर्फ रिमझिम ने अच्छा व्यवहार किया और लगातार बातचीत की। इसी बीच उसने कहा कि वह पथरी के कारण बीमार है।

    पीड़ित ने बताया कि रिमझिम की ओर से दिलाए मकान के दस्तावेजों की जांच कराई गई तो पता चला कि दस्तावेज जाली हैं। इसके बाद रिमझिम से जब रकम वापस करने को कहा तो वह सहमत हो गई।

    24 सितंबर को रिमझिम ने घंटाघर पर मिलने की बात कही और दो घंटे तक इंतजार कराया। इसके बाद बीमारी का बहाना बना दिया और माउंट व्यू कालोनी स्थित अपने घर बुलाया।

    रिमझिम ने अपनी सहयोगी शिखा शर्मा के नाम से तीन पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो बाउंस हो गए। राजपुर थानाध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित इनोशी उर्फ रिमझिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- ये है धोखाधड़ी का मास्टर माइंड ठेकेदार! बैंक की ही बंधक संपत्ति को बेच डाला; एक और केस दर्ज

    यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर 8 साल तक बनाए शारीरिक संबंध, हिंदू महिला से धोखाधड़ी कर किया ये बड़ा कांड