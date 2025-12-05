सर्दी का मौसम भी कमजोर करता है इम्यूनिटी, नहीं दिया ध्यान तो पड़ सकते हैं बीमार

सुमित थपलियाल, देहरादून। सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है। इस मौसम के साथ ही अब लोगों के लाइफस्टाइल में भी कई तरह के बदलाव आने शुरू हो गए हैं। रहन-सहन में बदलाव के साथ ही सर्दी का सीजन हमारे खानपान में भी कई बदलाव लाता है। सर्दी में जहां खाने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं वहीं, कम धूप, शुष्क हवा और शारीरिक गतिविधि में कमी की वजह से यह मौसम इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। जिससे इस मौसम में सर्दी, खांसी, फ्लू, गले की खराश, बुखार और संक्रमण व मांसपेशियों में दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के जीवनशैली क्लीनिक में इन दिनों आजकल अधिकतर लोग इन्हीं समस्या को लेकर बेहतर खानपान की सलाह मांग रहे हैं।



डायटीशियन क्लीनिक में सामान्य दिनों में 20 से 30 लोग आते हैं। जिसमें से अधिकतर ठंड के इस सीजन में खानपान के बारे में सलाह ले हैं। डाटीशियन भी उन्हें इस मौसम में प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर दाल, सोयाबीन के अलावा सर्दियों में प्यास कम होने से त्वचा शुष्क होने व डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सूप, अदरक, दालचीनी तुलसी की चाय का सेवन को लाभदायक बता रहे हैं।