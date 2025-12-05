Language
    सर्दी का मौसम भी कमजोर करता है इम्यूनिटी, नहीं दिया ध्यान तो पड़ सकते हैं बीमार

    By Sumit Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    सर्दी के मौसम में जीवनशैली और खानपान में बदलाव जरूरी हैं। कम धूप और शारीरिक गतिविधि में कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। डायटीशियन प्रोटीन युक्त भोज ...और पढ़ें

    राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के जीवनशैली क्लीनिक में समस्या लेकर पहुंच रहे लोग। जागरण

    सुमित थपलियाल, देहरादून। सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है। इस मौसम के साथ ही अब लोगों के लाइफस्टाइल में भी कई तरह के बदलाव आने शुरू हो गए हैं। रहन-सहन में बदलाव के साथ ही सर्दी का सीजन हमारे खानपान में भी कई बदलाव लाता है। सर्दी में जहां खाने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं वहीं, कम धूप, शुष्क हवा और शारीरिक गतिविधि में कमी की वजह से यह मौसम इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। जिससे इस मौसम में सर्दी, खांसी, फ्लू, गले की खराश, बुखार और संक्रमण व मांसपेशियों में दर्द की समस्याएं बढ़ जाती हैं। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के जीवनशैली क्लीनिक में इन दिनों आजकल अधिकतर लोग इन्हीं समस्या को लेकर बेहतर खानपान की सलाह मांग रहे हैं।

    डायटीशियन क्लीनिक में सामान्य दिनों में 20 से 30 लोग आते हैं। जिसमें से अधिकतर ठंड के इस सीजन में खानपान के बारे में सलाह ले हैं। डाटीशियन भी उन्हें इस मौसम में प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर दाल, सोयाबीन के अलावा सर्दियों में प्यास कम होने से त्वचा शुष्क होने व डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सूप, अदरक, दालचीनी तुलसी की चाय का सेवन को लाभदायक बता रहे हैं।

    डायटीशियन की मानें तो यदि हमें इस मौसम में फिट रहना है तो हमें वह पोषण लेना चाहिए जिसकी शरीर को जरूरत है। यह अच्छे पाचन के लिए भी बेहतर है। इसलिए सर्दियों में आहार अधिक पौष्टिक होना चाहिए। शरीर में सही मात्रा में ऊर्जा बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा हमें वर्षभर स्वस्थ रखने में काम आती है।

    शरीर को गर्म रखने और त्वचा में नमी रखने के लिए घी, सरसों का तेल और नारियल तेल को अपने आहार में शामिल करने से इसमें मौजूद फैट्स को शरीर के ऊतक अवशोषित कर लेते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए, ई, के और डी के अवशोषण में भी मदद करते हैं।

    धूप में बैठने के बाद अंदर आते ही कई लोग पंखा खोलकर बैठ जाते हैं। यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सर्दियों में वेजिटेबल सूप का ज्यादा सेवन करें। नाश्ता ज्यादा आयली न हो। मौसमी फल खा रहें तो दोपहर को खाना खाने से आधे घंटे पहले धूप में खाएं। सुबह यदि बाहर नहीं निकल पा रहें तो घर पर योगा कर सकते हैं।- ऋचा कुकरेती, डायटीशियन, राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • ड्राई फ्रूट गर्म तासीर के होते हैं। बादाम, अखरोट का सेवन सर्दियों के लिए फायदेमंद होता है।
    • जैसे नानवेज खाना शरीर को गर्म रखता है, उसी तरह वेजेटेरियन के लिए पनीर, दूध- हल्दी का सेवन फायदेमंद है।
    • चुकंदर, स्प्राउट व हरी सब्जियां सर्दियां में गर्मी का अहसास देने व संक्रमण से बचाने में काम आते हैं।
    • चुकंदर एंटी- आक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो इंफेक्शन बचाने व शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है।
    • बाजरा में पर्याप्त कैल्शियम, फाइबर व अन्य विटामिंस पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र मजबूत में सहायक है।
    • हड्डियों को मजबूत करने में सहायक गोंद के लड्डू डाइट में शामिल कर सकते हैं।
    • ठंडी आइटम ना लें। जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का पानी ना पिंए। मट्ठा और दही का इस्तेमाल बेहद कम करें।
    • संतरा, मौसमी कीनू को धूप में बैठकर खाएं तो बेहतर हैं, शाम को इसे खाने से परहेज करें।
    • इम्यूनिटी का ध्यान रखें, पानी को गुनगुना कर पिएं। विटामिन सी का अधिक उपयोग करें।
    • घी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाएगा बल्कि आपको गर्म रखने के मदद करेगा।
    • कई पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ सर्दियों में आपको स्वस्थ्य रखने के काफी मददगार साबित होता है।