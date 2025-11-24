Language
    उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच लुढ़का पारा, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक में बढ़ गई ठिठुरन

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड बढ़ गई है, न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की संभावना है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ने की आशंका है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है, जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठिठुरन बढ़ गई है।

    मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिन मौसम का रुख इसी प्रकार रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने और मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं।

    सोमवार को देहरादून समेत ज्यादातर स्थानों पर आसमान साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। इसके बावजूद सुबह-शाम की ठंड में इजाफा महसूस किया गया। दून में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।

    पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है। पाले के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा बन गया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य से कम बना रह सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो से तीन दिन बाद पारा और नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी का असर और तीव्र होने की संभावना है।

    शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    देहरादून 25.6 8.4
    ऊधम सिंह नगर 25.0  6.8
    मुक्तेश्वर 15.5 2.5
    नई टिहरी 16.1 3.7

