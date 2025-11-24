उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच लुढ़का पारा, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक में बढ़ गई ठिठुरन

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है, जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठिठुरन बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिन मौसम का रुख इसी प्रकार रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने और मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। सोमवार को देहरादून समेत ज्यादातर स्थानों पर आसमान साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। इसके बावजूद सुबह-शाम की ठंड में इजाफा महसूस किया गया। दून में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।