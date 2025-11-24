Weather Update: कोहरे में गायब हुआ 'ताजमहल', ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी; मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Language
    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    आगरा में सर्द मौसम के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। रविवार सुबह ताजमहल घने कोहरे में लिपटा नजर आया, जिससे पर्यटकों को निराशा हुई। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह कोहरा पड़ने और तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान जताया है। ठंडी हवाओं के कारण आगामी दिनों में तापमान और गिरेगा।

    कोहरे में छिपा ताजमहल। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में सर्द मौसम के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। रविवार सुबह ताजमहल घने कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। वीडियो प्लेटफार्म से ताजमहल धुंधला नजर आया। इससे वीडियो प्लेटफार्म से ताजमहल के संग फोटो खिंचवाने की पर्यटकों की आस अधूरी रह गई। इसके कई वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए हैं, जिनमें पर्यटक स्मारक में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह कोहरा पड़ने, दोपहर में धूप निकलने और तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान जताया है।

    मौसम विभाग का सोमवार सुबह कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान

    शहर में शनिवार शाम से ही ओस पड़ना शुरू हो गई थी। रात 11 बजे के समीप खुले क्षेत्रों में हल्का कोहरा भी पड़ा था, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई थी। रात के तापमान में गिरावट आने से रविवार सुबह ताजमहल समेत शहर के खुले क्षेत्रों, मैदानों में कोहरा छाया। यमुना किनारा रोड से ताजमहल नजर नहीं आया।

    कुछ यही स्थिति स्मारक के अंदर भी रही। वीडियो प्लेटफार्म से ताजमहल के मुख्य मकबरे पर लगे कलश और मीनारों के कलश धुंधले नजर आ रहे थे। ताजमहल बहुत धुंधला नजर आ रहा था। मुख्य मकबरे के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था।

    दिन में निकलेगी धूप, रात के साथ दिन के तापमान में आएगी गिरावट

    शनिवार सुबह भी ताजमहल में हल्का कोहरा रहा था, लेकिन दृश्यता प्रभावित नहीं हुई थी। सुबह आठ बजे के करीब धूप निकलने पर कोहरा छंटा। इसके बाद दिन में आसमान साफ रहा और धूप निकली, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शाम ढलने के बाद ओस पड़ना शुरू हो गई और तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई।

    ये रहा आगरा का तापमान


    अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम व न्यूनतम तापमान मामूली रूप से अधिक रहे। शनिवार को अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि प्रदेश में कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। ठंडी और शुष्क पछुआ हवाओं से तापमान में आगामी दो से तीन दिनों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह के समय कोहरा पड़ेगा।