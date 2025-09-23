Weather Update: देहरादून में तेज धूप, नैनीताल और उत्तरकाशी सहित इन जिलों में आज बारिश का अनुमान

Weather Update उत्तराखंड में मौसम शुष्क है जिससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ गई है। देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल समेत छह जिलों में हल्की बारिश की संभावना है जबकि अन्य जिलों में धूप खिली रहेगी। देहरादून में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Weather Update: उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। पहाड़ से मैदान तक ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिल रही है, जिससे पारे में भारी इजाफा हुआ है। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया और दिनभर तेज धूप ने पसीने छुड़ाए।

मौसम विभाग के अनुसार, आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि, नैनीताल समेत छह जिलों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिलने से बढ़ी गर्मी दून में सुबह से ही आसमान साफ रहा और चटख धूप खिली। दिनभर धूप के बीच उमसभरी गर्मी ने बेहाल किया। दून में बारिश का दौर थमने के बाद अब गर्मी परीक्षा ले रही है। साथ ही तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।