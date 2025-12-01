Uttarakhand Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, चार दिसंबर से पहाड़ों में वर्षा-बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Weather Update पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आने वाला है। चार दिसंबर से पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। पड़ने लगी कड़ाके की ठंड फिलहाल, प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रातों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट के चलते पहाड़ से मैदान तक सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि दिन के समय निकल रही चटख धूप लोगों को कुछ राहत दे रही है।

अलाव का सहारा लेना शुरू मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम के मिजाज में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं और मौसम शुष्क बना रह सकता है। इस दौरान रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी जिलों में लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है।