Weather Update: दशहरा पर उत्तराखंड में भारी बारिश! फिर बदला मौसम का मिजाज
Weather Update उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा जारी है। देहरादून समेत कई जिलों में दशहरा पर गरज के साथ तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। धूप और बादलों की आंख-मिचौनी के बीच मालदेवता में 30 मिमी वर्षा हुई। कुमाऊं में भारी वर्षा से तापमान में गिरावट आई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा के दौर हो रहे हैं। करीब दो सप्ताह मौसम शुष्क रहने के बाद दोबारा बादल मंडरा रहे हैं।
मानसून उत्तराखंड से विदा हो चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण वर्षा के दौर जारी हैं। अगले कुछ दिन प्रदेश में तीव्र वर्षा का क्रम बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दशहरा पर भी देहरादून समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तीव्र वर्षा होने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।
धूप और बादलों की आंख-मिचौनी
देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चल रही है। हालांकि, कहीं-कहीं तीव्र बौछारें भी पड़ रही हैं। बुधवार को मालदेवता क्षेत्र में झमाझम बारिश के दो से तीन दौर हुए और दिनभर में 30 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के दौर लगातार हो रहे हैं।
खासकर कुमाऊं में कहीं-कहीं जोरदार वर्षा की सूचना है। इससे पारे में भी गिरावट आई है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आ रही है और सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरुवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत व ऊधमसिंह नगर में कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र वर्षा हो सकती है। इसके बाद शनिवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तराखंड में तीव्र वर्षा की आशंका है।
