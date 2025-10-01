जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा के दौर हो रहे हैं। करीब दो सप्ताह मौसम शुष्क रहने के बाद दोबारा बादल मंडरा रहे हैं।

मानसून उत्तराखंड से विदा हो चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण वर्षा के दौर जारी हैं। अगले कुछ दिन प्रदेश में तीव्र वर्षा का क्रम बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दशहरा पर भी देहरादून समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तीव्र वर्षा होने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।